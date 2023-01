Erlebnisbericht vom Bennyssimo-Winterkonzert der Stadtmusik

Altstätten Mischung aus Show, Tanz, Musik und Spiel: Das Bennyssimo-Winterkonzert der Stadtmusik Während 20 Jahren moderierte Beni Thurnheer eine der beliebtesten Sendungen am Schweizer Fernsehen: «Benissimo». Die Stadtmusik hat zwar keinen «Beni», dafür aber mit dem Dirigenten Benjamin Zwick einen «Benny» in ihren Reihen. So stand der Wiederbelegung der Show als «Bennyssimo» nichts im Wege. Hansueli Steiger Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Eine Million gab es zwar nicht zu gewinnen - sonst kam die Show der Stadtmusik und ihrer Tanzgruppe dem Vorbild des Schweizer Fernsehens aber recht nah. Bild: Hansueli Steiger

Von 1992 bis 2012 moderierte Beni Thurnheer eine der beliebtesten Sendungen am Schweizer Fernsehen: «Benissimo». Regelmässig sass die halbe Schweiz vor dem Fernseher, wenn aus den acht farbigen Kugeln der Hauptpreis von einer Million Franken gezogen wurde. Weil die Stadtmusik keinen Beni, dafür aber mit dem Dirigenten Benjamin Zwick einen Benny in ihren Reihen hat, wurde die Show für zwei Abende als Bennyssimo wiederbelebt.

Starkes Ensemble, starke Solisten, illustre Gäste

Vor Beginn konnten Lotterielose gekauft werden. Bei einem entsprechenden Vermerk im Los kam es in die Glücksbox, aus der die Gewinnerin oder der Gewinner des Hauptpreises ermittelt wurde. Es ging zwar nicht um eine Million, aber doch um einen ansehnlichen Reisegutschein.

Als Moderatorin führte die FM1-Radiostimme-Nadja Hüppi humorvoll durch den zweiten Teil des Abends. «No Limits», eine Hobbytanzgruppe aus dem Bodenseeraum, eroberte die Herzen des Publikums mit ihren Tanzeinlagen. Auch an Stargästen sparte die Stadtmusik nicht: Unter anderem traten Bruce Willis und Lady Gaga auf. Bei genauerem Hinsehen entpuppten sich die beiden als Markus Eugster und Vanessa Enk.

Bevor es um die Kugeln ging, nahmen die Kadettenmusik mit Dirigentin Sonja Reinthaler und die Jugendmusik die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch verschiedene Musikstile. «The Good, The Bad And The Ugly», die wohl bekannteste Italowestern-Melodie, machte den Anfang. «Dreamsong», bei dem Chiara Weber ein wunderbares Solo auf dem Klavier darbot, und die Ballade «Never Enough» aus dem Film «The Greatest Showman» mit dem Trompetensolo von Jannick Liver wurden vom Publikum gefeiert. Spezialapplaus gab es für Rina Steiger für ihr Solo auf dem Altsaxofon bei «Hairspray».

«Wo bitte liegt Hinterforst?»

Nach der Pause übernahm die Stadtmusik die Bühne. «Last Call» mit dem Schlagzeugsolo von Raffael Lütolf heimste grossen Applaus ein. Benny Zwick, der auch als Losfee amtete, zog zwischen den einzelnen Stücken insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Nebenbühne zu einem Schwatz mit der Moderatorin Platz nehmen durften. Sechsmal wurde der Sachpreis gewählt, zwei Teilnehmer – Erwin Fischlin und Fredy Langenegger – versuchten, den Hauptpreis zu gewinnen. Sepp Zünd, der seit 35 Jahren bei der Stadtmusik Waldhorn spielt und damit zum eidgenössischen Veteran ernannt wurde, waltete als Glücksfee, zog die schwarze Kugel und liess Langenegger jubeln. Auch Nadja Hüppi profitierte, denn dank Kandidatin Biruntha Varatharajah, die mit einem neuen Velo nach Hause fuhr, weiss sie nun, wo Hinterforst liegt.

Auf der Bühne ging es hochstehend zu und her. «Feeling Good» von Michael Bublé und ein Benny-Goodman-Medley waren nur zwei von vielen Highlights. Das aus der «Muppet Show» bekannte «Mah Na Mah Na» brachte viele Lacher, und der Alvaro-Soler-Ohrwurm «Sofia», wurde glänzend umgesetzt. Auch hier wurde die Stadtmusik von den «No Limits» unterstützt. Zusammen brachten sie einen Hauch Karibik in den Saal. Gänsehaut gab es bei «You Raise Me Up». Der hohe musikalische Level der Stadtmusik Altstätten war nicht nur bei diesem Stück bemerkbar.

Hinweis Nächsten Samstag um 19.30 Uhr ist die Show ein zweites Mal zu sehen, wiederum im Saal des Hotels Sonne.

