Altstätten Kundenkontakt in stimmiger Atmosphäre Das Team der Landi Oberrheintal hat zum traditionellen Weihnachtsmarkt in Altstätten eingeladen. René Jann Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Jung und Alt am traditionellen Weihnachtsmarkt in Altstätten. Bild: PD

Hunderte kamen am frühen Samstagabend auf das Areal der Landi Oberrheintal: Grund war der traditionel­le Weihnachtsmarkt, der nach zweijähriger Coronapause wieder durchgeführt werden konnte. Die 33 Mitarbeitenden wa­ren für ihre Kundschaft da, gaben Auskunft und pflegten den Kontakt. Für Geschäftsführer Patrick Zäch war dieser Weihnachtsmarkt eine Premiere. Um­so wichtiger sei es für ihn, die Freude mit den Besuchenden zu teilen, Kontakte zu festigen.

Einkaufen und sich verpflegen

Dafür gab es nicht nur Gelegenheiten bei den Degustationen im Laden oder beim Zusammenstehen und -sitzen im Festzelt. Dort konnten sich die Gäste – zu moderaten Preisen – am Wurstgrill, Racletteofen, Kuchenbuffet oder am offenen Feuer mit brodelnder Gerstensuppe und am Marronibratofen verpflegen. Auch Glühwein oder einen wärmenden Punsch gab es. Das Angebot von über 8000 Artikeln des täglichen Bedarfs, Lebens- und Futtermitteln, an Pflanzen, Gestecken und Werkzeugen war ergänzt worden mit einer grossen Auswahl von frisch geschnittenen Christbäumen. Gross war zudem das Angebot an winterharten Pflanzen und weihnachtlichen Gestecken. Saisonal bedingt standen zudem Geräte für die Schneeräumung bereit, vom einfachen Schneeschieber bis zur komfortablen Schneefräse. Aber auch für den Haushalt standen jegliche Geräte für Haus und Herd bereit – selbst die Energieer­zeugung war ein Thema. Nicht zu kurz kamen die Kinder mit dem breiten Spielwarenangebot. St.Nikolaus und Knecht Rupprecht hielten für jedes Kind ein Klaussäckli bereit. Wie in den Vorjahren üblich, wurden von Othmar Gschwend delikate Obstbrände und Daniel Achermann Fleischspezialitäten präsentiert, was die Besuchenden schätzten. Der stattliche Christbaum vor der Landi, umtanzt von ersten Schneeflocken, passte perfekt zur weihnachtlichen Stimmung.

