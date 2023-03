Altstätten: Keine Bäume nahe bei Luchsstrasse und Gefängnis

Altstätten Keine Bäume nahe beim Gefängnis – die neue Luchsstrasse führt zu nah am Bau vorbei Mit dem verschobenen Gefängnis-Erweiterungsbau dürfte bald begonnen werden. Bäume entlang der Strasse wird es keine mehr geben. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen einer Altlastensanierung hat sich die Gefängniserweiterung stark verzögert. Die Luchsstrasse (links) erhält einen neuen Verlauf und wird zu nahe am Gefängnis vorbeiführen, als dass dort künftig Bäume stehen dürften. Bild: PD

Am Regionalgefängnis führt die Luchsstrasse vorbei. Nördlich und westlich dieser Strasse ist Feuerwehr-Löschschaum zur Altlast im Boden geworden. Im Zusammenhang mit der etappenweisen Sanierung wurde der Sondernutzungsplan Hädler angepasst.

Der ersten Sanierungsetappe, die letzten September angegangen worden war, sollen bald die Bauarbeiten folgen. In einem ersten Schritt wird die Luchsstrasse verlegt, für den Sommer ist vorgesehen, mit dem Erweiterungsbau zu beginnen.

Gefängnis dürfte im Jahr 2028 fertig werden

Hätte das Gefängnis nach Plan entstehen können, wäre es bald fertig. Denn seit der kantonalen Volksabstimmung sind fast viereinhalb Jahre vergangen. Dieser Zeitraum entspricht ziemlich genau der Dauer der Bauarbeiten. Auch das geplante Bundesasylzentrum in unmittelbarer Nähe des Gefängnisses ist betroffen. Dessen Bau dürfte in der zweiten Jahreshälfte mit zweijähriger Verzögerung in Angriff genommen werden.

Die Anpassung des Sondernutzungsplans war letztes Jahr mit einem Mitwirkungsverfahren verbunden. Doch die Möglichkeit der Bevölkerung, sich zur Sache zu äussern, blieb nach der öffentlichen Information im Juli unbenutzt. Gegenwärtig ist der angepasste Sondernutzungsplan öffentlich aufgelegt. Die beim Gefängnis vorbeiführende Luchsstrasse ist von der Stadt dem Kanton übertragen worden. Dies geschah im Rahmen eines Tauschvertrags. Dank des geänderten Grenzverlaufs und nun etwas mehr verfügbarer Fläche für die Gefängniserweiterung können 90 statt 82 Parkplätze entstehen. Die Zahl der Veloabstellplätze beträgt 38 und somit acht mehr.

Eine weitere Änderung ist der Verzicht auf feuerverzinktes Stahlblech für zwei Fassaden auf der Ost- und Westseite. Diese erhalten eine gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage. In die Sicherheitsglas-Elemente sind Solarmodule integriert.

Entfernte Baumreihe wird anderswo ersetzt

Die geschützte Baumreihe entlang der bisherigen Luchsstrasse wurde durch die Stadt wegen «massiver Sturmschäden» gefällt, wie es in den Erläuterungen zum Sondernutzungsplan heisst. Eine Ersatzplanung soll zwar erfolgen, wird aber Teil der Schutzverordnung, nicht des Sondernutzungsplanes sein.

Eine Baumreihe entlang der neuen Luchsstrasse ist wegen des angepassten Strassenverlaufs nicht möglich. Die Strasse führt so nahe am Gefängnis vorbei, dass die Bäume ein Sicherheitsrisiko wären.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen