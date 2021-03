Altstätten In Mauer gekracht und davonspaziert: 76-Jähriger prallt mit Auto in eine Steinmauer und läuft zu Fuss weg Ein 76-Jähriger hat in Altstätten eine Mauer beschädigt. Statt sich um den Schaden zu kümmern, ging er zu Fuss davon. Die Polizei machte ihn wenig später ausfindig. 12.03.2021, 05.00 Uhr

Der Schaden an der Mauer ist beträchtlich. Bild: kapo sg

(kapo/red) Am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, ist ein 76-jähriger Mann mit seinem Auto an der Rorschacherstrasse in eine Steinmauer gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ging er zu Fuss davon. Die Polizei machte ihn wenig später ausfindig, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.