Altstätten Endlich wieder an die Rhema nach zwei coronabedingten Unterbrüchen Die Rhema-Verantwortlichen haben entschieden, die Rheintaler Messe dieses Jahr durchzuführen. Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Die letzte Rhema ist inzwischen fast drei Jahre her. Bild: Max Tinner

Der Entscheid war einstimmig: Verwaltungsrat, Messeteam und Aktionäre haben beschlossen, an der Durchführung der Rhema 2022 auf der Allmend in Altstätten festzuhalten. Damit findet die Rheintaler Gewerbeschau nach zwei Jahren coro­nabedingtem Unterbruch diesen Frühling wieder statt. «Die Messe entspricht einem grossen Bedürfnis der Rheintaler Gewerbetreibenden, der Besuchenden und der Tagungsteilnehmenden», sagt Messeleiter Simon Büchel. Er war die letzten Wochen intensiv in Kontakt mit den Ausstellern, Partnern und Sponsoren. Der Tenor war fast überall gleich: «Die Rhema soll – wenn irgendwie mög­lich – unbedingt durchgeführt werden.»

Bewilligung des Kantons liegt bereits vor

Gestärkt von dieser Haltung und der Aufbruchstimmung wurde der Durchführungsentscheid gefällt. «Wir planen die Rhema im gewohnten Rahmen. Sprich mit der Leistungsschau der Gewerbetreibenden, den Tagungen und dem Unterhaltungs­programm», erklärt Thomas Ammann, Verwaltungsratspräsident der Rheintal Messe und Event AG. Die Bewilligung des Gesundheitsdepartements des Kantons St.Gallen zur Durchführung der Rhema liegt bereits vor und war massgebend für den definitiven Durchführungsentscheid. Für den Zutritt auf das Messegelände würde aktuell die 2G+-Regel gelten. «Sollten vom Bundesrat und dem Kanton bis zur Durchführung der Rhema Lockerungen beschlossen werden, würden die Massnahmen neu geprüft und das Schutzkonzept entsprechend angepasst», erklärt Simon Büchel.

Vorbereitungen sind auf Kurs

Mit dem positiven Signal kann das Messeteam nun die getätigten Vorarbeiten zu Ende führen, Aufträge vergeben und den Ausstellern ihre Plätze fix zuweisen. «In den nächsten Wochen gibt es viel zu tun. Es ist sehr gut möglich, dass mit dem nun getroffenen Entscheid zusätzliche Aussteller an der Rhema 2022 teilnehmen möchten. Das hat sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet. Noch könnten wir reagieren und bei Bedarf die Messehallen etwas erweitern», sagt Simon Büchel. Lange Zeit, um sich anzumelden, bleibe allerdings nicht. Der Rhema- Verwaltungsrat hat bewusst den letztmöglichen Zeitpunkt für die finale Entscheidung zur Durchführung abgewartet. «Aufgrund der Möglichkeiten durch das Zertifikat, der Euphorie in der Bevölkerung und der zuversichtlich stimmenden Entwicklung der Pandemie gab es für uns keinen Grund, die Messe wie im Vorjahr bereits frühzeitig abzusagen», sagt Thomas Ammann. So wie es aktuell scheint, dürfte die Strategie aufgehen. «Wir erwarten eine ausserordentlich gute Rhema. Die Bevölkerung will wieder etwas erleben. Sie will sich treffen, austauschen und ein Stück Normalität zurück», ist Messeleiter Simon Büchel überzeugt.

Messe neu an zwei Wochenenden

Ob sich eine allfällig noch geltende Zertifikatspflicht auf die Besucherzahlen auswirken wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt schwer abzuschätzen: «Die Besucherzahlen sind für uns ein Indikator von vielen. Wichtig sind uns in erster Linie eine positive Stimmung, zufriedene Aussteller und interessierte Besucherinnen und Besucher.»

Ebenfalls positiv auswirken dürfte sich das neue Konzept. Dieses Jahr findet die Rhema erstmals von Freitag, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai, und von Donnerstag, 5., bis und mit Samstag, 7. Mai, statt. Somit haben die Rheintalerinnen und Rheintaler sowie alle Rhema- Fans an zwei Wochenenden die Möglichkeit, die Rhema zu besuchen.

Messetickets und Dauerkarten sind ab sofort unter www.rhema.ch/tickets erhältlich. Weitere Infos: www.rhema.ch

