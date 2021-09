Laienorchester Widnau spielte in der Kirche Jung Rhy

Altstätten Ein musikalisches Gemälde des Jahreslaufs: pädagogisches Geschick des Dirigenten zeigt sich im Erfolg des Laienorchester Der Orchesterverein Widnau liess am Sonntagmorgen in der Kirche Jung Rhy den Sommerwind säuseln und den Wintersturm toben. Zusammen mit dem Solist Camilo Sànchez Gómez aus Kolumbien spielten sie das Werk «Die vier Jahreszeiten» von Antonio Vivaldi. Max Pflüger 28.09.2021, 05.00 Uhr

Der Orchesterverein Widnau unter der Leitung von Stefan Susana interpretierte zusammen mit dem Solisten Camilo Sànchez Gómez «Die vier Jahreszeiten» von Antonio Vivaldi. Bild: PD

Der Orchesterverein Widnau lud am Sonntagmorgen in der Kirche Jung Rhy zur Aufführung des Werks «Die vier Jahreszeiten» von Antonio Vivaldi ein. Solist war Camilo Sànchez Gómez aus Kolumbien. Am Samstagabend hatte der Verein bereits in Berneck aufgespielt.