Stadtmusik Altstätten lädt zum Konzert

ALTSTÄTTEN Eine geballte Ladung Musik: Stadtmusik lädt zum Konzert Das traditionelle Kirchenkonzert der Stadtmusik Altstätten findet in diesem Jahr in der katholischen Kirche statt. 20.11.2021, 05.00 Uhr

Die Stadtmusik Altstätten gibt ihr diesjähriges Kirchenkonzert in der katholischen Kirche.

Unter der Leitung von Benjamin Zwick hat sich die Stadtmusik unter unüblichen Bedingungen intensiv auf das Kirchenkonzert vorbereitet. Das Publikum darf sich auf eine geballte Ladung Musik freuen. Als ein musikalischer Höhepunkt darf das Stück «Ghost Ship» vom spanischen Komponisten Jose Alberto Pina angesehen werden. «The Ghost Ship» bezieht sich auf das Schiffswrack des amerikanischen SS American Star. Es geriet in einen schweren Sturm und als es abgeschleppt werden sollte, riss dem Schlepper ohne erkennbaren Grund das Seil und die American Star trieb ab. Nach einigen Tagen wurde das Schiff am Strand von Garcey, Fuerteventura, angespült, wo das in zwei Teile zerbrochene Schiff zum idealen Ort für mysteriöse Vorfälle wurde. «The Ghost Ship» ist ein Werk voller Energie, mystischer Atmosphäre und Intensität und nimmt Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf eine Reise durch die Kabinen des Geisterschiffs.