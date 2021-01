altstätten Die Botschaft ist: «Das Leben geht weiter» Die Fasnachtsmontags-Clique wird die «Rätscha» mit Geschichten rund um Altstätten herausgeben – trotz abgesagter Fasnacht. Reto Wälter 18.01.2021, 10.06 Uhr

Die «Rätscha»-Kommission der Fasnachtsmontags-Clique freut sich auf die neue Ausgabe: Albert Bischof (v.l.), Ruedi Liebl, Thomas Hubatka, Ruedi Bartholet und Bruno Städler (Walter Büchel fehlt). Bild: rew

Corona hin oder her, das Leben geht weiter, das wird den «Rätscha»-Lesern auch der Leitartikel aufzeigen. Das sei hier als exklusiver Vorausblick schon einmal verraten, dieser befasst sich mit dem analogen Fadennetz, das die beiden Konzeptkünstler, die Gebrüder Riklin, spannen wollten.

Mit gesammelten Schnüren sollten alle Altstätter Haushalte verbunden werden, als künstlerischer Kontrapunkt zur fortschreitenden digitalen Vernetzung. Schon das Pilotprojekt, veranschlagt auf 95'000 Franken, wurde an der Bürgerversammlung abgelehnt. Aber auch sonst sammelten die 23 Mitglieder der Fasnachtsmontags-Clique fleissig lustige Begebenheiten rund um Altstätter Persönlichkeiten oder Angelegen­- heiten.

Wichtig ist, dass man trotzdem lacht

«Wichtig ist, dass man auch in diesen Zeiten lacht und etwas zu schmunzeln hat», begründet Thomas Hubatka die Herausgabe 2021. «Da das gesellschaftliche Leben fast stillgestanden ist, häuften sich weniger Geschichten an, als auch schon», sagt Bruno Städler. Trotzdem blieb eine genügend grosse Auswahl, die nun niedergeschrieben oder in Reimform gegossen wird.

Die «Rätscha», hier die letztjährige Ausgabe, wird es auch mit der Jahreszahl 2021 geben.

Am Freitag, 12. Februar, ist es dann so weit, frisch ab Copydruck wird die «Rätscha 2021» ab dem frühen Abend in den zurzeit geöffneten Verkaufs­stellen (siehe Textende) aufgelegt. Dort kann sie zum traditionellen Fünfliber erstanden werden. Lückenlos erscheint die Altstätter Fasnachtszeitung damit seit 1974.

Erstes Thema: Abgelehntes Frauenstimmrecht

Die Fasnachtsmontags-Clique hatte 1959 ihren ersten Auftritt. Laut Ruedi Bartholet war das abgelehnte Frauenstimmrecht damals das bestimmende Thema – das exakt vor 50 Jahren endlich doch noch angenommen wurde. Zu dieser Zeit präsentierte die Clique noch Schnitzelbänke, die bis zum Erscheinen der «Rätscha» auch singend präsentiert wurden. «Wir würden auch singen, wenn wir das könnten», sagt Thomas Hubatka. Weil dem nicht mehr so sei, komme ihr «Jahresrückblick» seit 47 Jahren in geschriebener Form daher. Davon will man ungeachtet der Umstände nicht ablassen, denn auch für nächstes Jahr ist wieder eine Ausgabe geplant.

Verkaufsstellen der «Rätscha» sind: Kioske: Avec Bahnhof SBB, Migros Altstätten und Rebstein; Läden: Spar Altstätten, Konditorei-Confiserie Gantenbein, Bäckerei Rist, Dorfläden in Marbach, Hinterforst und Eichberg. Tankstellen: Landi Altstätten, Coop Marbach.