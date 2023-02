Alt und Jung feiern Fasnachtspremiere

Altstätten Das Städtli zum Beben gebracht: Alt und Jung feiern Fasnachtspremieren Die Freude über die Rückkehr des «Tschätteri» war am Samstag gross. Für einige war der Umzug eine Premiere. Mit dem «Tschätteri»-Umzug am Samstagabend dürfte die Rheintaler Fasnacht dieses Jahr ihren Höhepunkt erreicht haben. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Trugen zur Bombenstimmung bei: Die Nuklear-Spränger aus Thal. Bild: Yann Lengacher

Mit dem «Tschätteri»-Umzug am Samstagabend dürfte die Rheintaler Fasnacht dieses Jahr ihren Höhepunkt erreicht haben. Schon lange vor Umzugsbeginn brachten sich Fasnachtsfans entlang der Marktgasse in Stellung – es sollten Tausende ins Städtli strömen. Und je näher das Losmarschieren der ersten Gruppen kam, desto mehr lehnten sich Schaulustige aus den Fenstern der Altstadtbauten. Sie sahen bei milden Temperaturen, wie schaurige Perchten die Dämonen ver­- trieben, wie die Guggen dem Publikum einheizten, wie Konfetti flog. Kurz: Wie das Städtli seinen «Tschätteri» zurückerlangte, jetzt, da ihn Corona nicht mehr verhinderte.

Alt und Jung feiern Fasnachtspremieren

Die Begeisterung über die Rückkehr des Umzugs war gross. «Es ist eine Freude, wieder an den ‹Tschätteri› gehen zu können. Ich war nie der grösste Fasnächtler, aber diesen Umzug habe ich immer in meinem Programm», sagt der Widnauer Patrick Hutter. Für manche ganz junge Fasnachtsbesucherinnen war der diesjährige «Tschätteri» ein neues Erlebnis. Besucherin Saskia Schmid sagt: «Meine Tochter hat den Umzug erst einmal als Dreijährige gesehen. Umso schöner ist es, dass sie den ‹Tschätteri› jetzt bewusst miterleben kann.» Eine Premiere war der Umzug auch für Josef Keel. Der 79-Jährige ist Neumitglied bei den Röllelibutzen und erlebte den «Tschätteri» zum ersten Mal als solches. Aufgewachsen ist er im Kanton Schwyz, aber als kleiner Junge hatte er oft seine Grossmutter in Lüchingen besucht. «Damals habe ich immer gesagt: Wenn ich gross bin, gehe ich zu den Röllelibutzen.» Zunächst aber machte er beim «Blick» Karriere als Sportreporter, nach der er sich in Italien zur Ruhe setzte. Bis er letzten Sommer ins Rheintal gezogen war. Er rief den Präsidenten der Röllelibutzen an und wurde in den Verein aufgenommen. Nach dem Umzug mischten sich die Gugger unter ihr Publikum. Die Leute verteilten sich auf die Festzelte und die Bierstände im Städtli. Je nach Bedürfnis, um den Abend bei einem Bier ausklingen zu lassen oder die Nacht durchzufeiern.

Schade fanden zwei befragte 14-jährige Jugendliche, dass ihnen der Zugang zu Festzelten verwehrt blieb. «Ich finde, jeder sollte das Recht haben, die Festzelte zu betreten. Warum wir das selbst mit Eltern nicht dürfen, verstehe ich nicht.» Unter 16-Jährige hatten keinen Zutritt zu den Zelten. So haben die zwei versucht, das Beste aus der Situation zu machen und lauschten den Guggen im Städtli. Wer keinen Vier-Tagespass gekauft hatte, musste zudem auf den Besuch der Rue de Blamage verzichten. Zugang zur Strasse gab es nur über einen Eingang beim Breite-Kreisel. Am Strassenende bei der «Ratz Fatz»-Bar blockierte ein Gitter den Weg. Die Stimmung blieb nach dem Umzug trotzdem ausgelassen und friedlich.

