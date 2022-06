Altstätten: Das Familienzentrum in Reburg ist gefragt

Altstätten Das Familienzentrum Reburg ist gefragt Das Familien- und Begegnungszentrum Reburg übertrifft nach einem Jahr die Vorgaben des Dreijahresplans. Eltern können dort stundenweise ihre Kinder abgeben, um beispielsweise Besorgungen zu erledigen. Reto Wälter Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roman Zimmermann, Leiter Soziales der Stadt Altstätten, und Claudia Baumgartner, stellvertretende Leiterin des Familienzentrums, vor dem Reburg-Café. Bild: Reto Wälter

36 vorwiegend ehrenamtlich Mitarbeitende umfasst das Team des Familien- und Begegnungszentrums Reburg inzwischen. Sie arbeiten im hauseigenen Café und in der Kinderbetreuung. Letztere wird besonders geschätzt, denn dort können Kinder am Dienstagnachmittag und am Samstagmorgen abgegeben werden, während Eltern ihre Besorgungen machen. Das Angebot kann stundenweise genutzt werden: Eine Stunde kostet fünf Franken, für jedes weitere Kind zahlen Eltern vier Franken pro Stunde.