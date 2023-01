Altstätten Busse aus Wien ersetzen wegen Totalsperre bis Oktober den Zug Während des achtmonatigen Ausbaus der SBB-Doppelspur im Rheintal verantwortet die RTB den Bahnersatz. Durch den Ausfall der Züge können die Bauarbeiten schneller beendet werden. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Derzeit werden die Busse aus Wien im Depot in Altstätten beschriftet und mit Bildschirmen für die Fahrgastinfo ausgestattet. Bild: Hildegard Bickel

Ab 27. Februar ist die Bahnlinie zwischen Altstätten und Buchs komplett gesperrt. Bis Ende Oktober fahren keine Züge. Dadurch können die SBB die Bauarbeiten rund ein Jahr früher abschliessen, als wenn die Arbeiten unter laufendem Bahnbetrieb durchgeführt würden.

Die Totalsperre ist ein aus­serordentliches Ereignis und «über eine solch lange Zeit noch nie dagewesen in der Schweiz», sagt Hans Koller, Leiter Markt der RTB. Das Busunternehmen ist während dieser Zeit zuständig für den Bahnersatz auf der Strasse. Die Extrabusse verkehren unabhängig vom Linien­verkehr.

Im Einsatz sind zusätzlich 18 Fahrzeuge und rund 50 Mitarbeitende. Die Busse konnte die RTB in Wien beschaffen. Dort ist eine Umstellung von Dieselfahrzeugen auf Elektrofahrzeuge im Gang, weshalb Dieselbusse frei geworden sind.

Ehemalige fahren die Bahnersatzbusse

Das zusätzliche Fahrpersonal besteht unter anderem aus rund einem Dutzend Pensionierten, die nicht älter als 70 Jahre alt sind, und temporären Arbeitskräften. Von Vorteil sei, dass sie keine Billette verkaufen müssen, sagt Hans Koller, da die Fahrgäste beim Bahnersatz bereits im Besitz eines SBB-Billetts sein werden.

Es sind drei Bahnersatzlinien geplant. Im Halbstundentakt verkehrt ein Kurs zwischen Altstätten und Buchs, der die Haltestellen in den Dörfern bedient. Eine zweite Linie fährt im Stundentakt von Altstätten nach Oberriet, wo sie bei der Haltestelle Sekundarschule stoppt und danach auf der Autobahn unterwegs ist. Eine dritte Linie ist ebenfalls stündlich unterwegs und dient als Transitverbindung zwischen St.Margrethen und Buchs, ohne Halt. Die Kurse verkehren im selben Takt auch in umgekehrter Richtung. Die Reisezeit kann sich um bis zu 30 Minuten verlängern. Die Bahnersatzverbindungen im Zeitraum der Sperre sind bereits online auf sbb.ch oder der SBB- Mobile-App aufgeschaltet.

Nach ihrem täglichen Einsatz werden die Busse auf dem ehemaligen EgoKiefer-Areal an der Schöntalstrasse 2 abgestellt. Das Unternehmen lud am Donnerstag Anwohnende zu einem Infoanlass zum Bahnersatzverkehr ein und erklärte, was die zusätzliche Verkehrsbelastung bedeuten wird. Die erste Ausfahrt eines Busses erfolge um 4.10 Uhr, früher als jene der Linienbusse, der letzte kehre um 2.15 Uhr zurück. Es seien Dieselbusse, das höre man.

Keine Einwände gegen zusätzlichen Verkehr

Die Verantwortlichen betonten, man versuche, die Lärmbelastung möglichst tief zu halten und hoffe auf Verständnis der Bewohnenden im nahen Wohnquartier. Grundsätzlich sei es eine praktische Lösung, die Busse in unmittelbarer Nähe des Depots, wo sie getankt, gereinigt und gewartet werden, auch abstellen zu können.

Die Gruppe der Interessierten war überschaubar, nur sieben Personen waren anwesend. Fragen wurden einzig zur Route der Busse durch das Quartier gestellt, es kam aber zu keinen vertieften Diskussionen. Es sei schliesslich eine Massnahme, um künftig von einem verbesserten öffentlichen Verkehrsangebot zu profitieren, war zu hören.

Nach Abschluss des Doppelspurausbaus werden die Busse nicht nach Wien zurück verkauft, gab Hans Koller Auskunft.

Busse kommen vielleicht wieder zum Einsatz

Wo die Busse zum Einsatz kommen werden, stehe noch nicht definitiv fest. «Allenfalls werden wir einen Teil davon im kommenden Jahr für die Sperre Süd (Buchs–Sargans) benötigen.» Falls dies nicht der Fall sein sollte, fände sich sicher ein Abnehmer auf dem Markt.

