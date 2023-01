Altstätterin Regula Wüst kocht in «Mini Chuchi, dini Chuchi»

Altstätten «Büezer»-Köchin der SRF-Sendung «Mini Chuchi, dini Chuchi» kann auch anders In der neuen Staffel von «Mini Chuchi, dini Chuchi» überzeugt Regula Wüst mit einem Menü, das in Sternerestaurants serviert wird. Zuhause fühlt sich die Altstätterin aber in der gutbürgerlichen Küche. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Regula Wüst mit einem Teller Spaghetti Bolognese – eine für ihre Küche typische Mahlzeit. Bild: yal

Mittagszeit in der Altstätter Marktgasse. In der Altstadtwohnung von Regula Wüst duftet es nach Deftigem. Auf dem Herd kochen Spaghetti und eine Bolognese-Sauce. «Nichts Spezielles», sagt die 52-Jährige. Am Mittag müsse es halt schnell gehen, entschuldigt sie sich fast. Dabei schmecken die Spaghetti und machen satt – was will man über Mittag mehr. Dass sie auch anspruchsvollere Menüs kochen kann, wird sie in der neuen Staffel von «Mini Chuchi, dini Chuchi» beweisen. Regula Wüst verrät: «Mir ist ein sehr, sehr gutes Resultat gelungen.» Mehr darf sie über den Ausgang der Sendung nicht verraten.

Zu «Mini Chuchi, dini Chuchi» ist Regula Wüst gekommen, weil sie die Produzentin der Sendung bei «Mis Dihei», von TVO gesehen hat. In der Kochsendung von SRF bewer­ten sich die Kandidatinnen und Kandidaten im Wettbewerb um den Sieg gegenseitig. Überzeugt hat Regula Wüst mit Menüs, deren Zubereitung Präzision erfordert. Mit einem Lammfilet etwa. «Das Stück so zu braten, dass es innen noch rosa ist, war nicht ganz einfach. Das Fleisch kann schnell zu trocken sein», sagt Wüst.

In der «Büezer»-Beiz aufgewachsen

Lammfilet hin, Rotweinschalottensauce her: In der Sendung von SRF hat Regula Wüst gekocht, wie sie das in der Mittagspause unter der Woche tut. Mit viel Butter. «Beanstandet hat das niemand», sagt sie. Und einer Geheimzutat, die sie in der Mittagspause gern für die Spaghetti verwendet: «Aromat. Man darf es fast nicht sagen, aber ich habe auch in der Sendung manchmal darauf zurückgegriffen», sagt sie, lacht schelmisch und ruft: «Globsch, das brauchen alle! Aber niemand gibt’s zu!» Regula Wüst kocht, wie es ihr gefällt. Das ist denn auch ihr Tipp an alle Hobby­köchinnen und -köche. «Kocht einfach, wie ihr es gern habt. Richtig oder falsch ist nichts.»

Regula Wüsts währschafte Küche hat viel mit ihrer kulinarischen Herkunft zu tun, wie sie selbst sagt. Sie ist im Altstätter Restaurant Grüntal zwischen Chauffeuren und Bauarbeitern aufgewachsen. In der damaligen «Büezer»-Beiz lehrte sie ihre Mutter das Kochen. «Sie hat halt immer mit viel Butter gekocht», sagt sie. Die Zeit im «Grüntal» bleibt ihr bis heute in guter Erinnerung. «Ich durfte meine Kindheit in dieser gemütlichen Beizenatmosphäre verbringen. Das war so schön», sagt sie. Auch darum würde sie lieber ein kleines Arbeiterrestaurant übernehmen als eine Sterneküche, wenn sie ein entsprechendes Angebot bekäme.

«Geser-Wiiber» drillten sie für die Sendung fit

Das «Grüntal» übernommen hatte seinerzeit aber ihr Bruder Fredi Koller. Er ist Gourmetkoch. Vor der Sendung holte sie bei ihm ein paar Tipps ab. «Ich fand meine Sauce ein bisschen besser als seine», sagt sie. Regula Wüst arbeitet als Pflegeassistentin im «Geserhus» in Rebstein. «Ein harter Job, der in meinem Alter an die Substanz geht», sagt sie. Doch dürfe sie in einem Topteam arbeiten. Es hat sie vor der Sendung unterstützt. Für die Lammfilet-Hauptprobe habe sie ihre «Geser-Wiiber» eingeladen. Diese sparten nicht mit Kritik. Der Wein passte nicht optimal zum Menü und die Dekoration war verbesserungswürdig. Auch die Sauce war zu wässrig geraten.

Regula Wüst versuchte, die Vorschläge in der Sendung umzusetzen. Dort musste sie nebst den anderen Kandidatinnen wie Kandidaten auch die Filmcrew bekochen, insgesamt waren es über zehn Personen. Jeder Berufskoch weiss, dass es herausfordernd ist, hochwertige Menüs in grossen Mengen zu kochen. «In der Sendung ist mir das gelungen.» Vielleicht hat es Regula Wüst einfach im Blut. «Meine Mama kochte im ‹Grüntal› für jeweils 70 bis 80 Per­sonen.»

Am Dienstagabend um 18.15 Uhr ist «Mini Chuchi, dini Chuchi» (SRF1) bei Regula Wüst zu Gast.

