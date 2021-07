Altstätten Brand zerstört Einfamilienhaus In der Nacht auf Samstag brannte an der Industriestrasse in Altstätten ein Einfamilienhaus nieder. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. 24.07.2021, 17.07 Uhr

Im Einsatz standen rund 40 Feuerwehrleute. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(elo) Kurz vor halb Zwei gingen in der Nacht auf Samstag bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen mehrere Meldungen eines Brandes in einem Einfamilienhaus in der Industriestrasse in Altstätten ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte – neben der Kantonspolizei St.Gallen rückte die zuständige Feuerwehr mit rund 40 Personen aus – stand das Haus bereits in Vollbrand.