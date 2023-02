Altstätten: Beliebte Kapelle hat keine Toilette

Altstätten Beliebt für Hochzeiten, Messen, Konzerte – doch die Altstätter Forstkapelle hat keine Toilette Die Kapelle an schönster Lage mit Aussicht über das Rheintal hat einen Makel: Es gibt keine Toilette. Die Ortsbürgergemeinde prüft Alternativen. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Die Forstkapelle zwischen Altstätten und Hinterforst ist gefragt für Trauungen und Konzerte. Auch Messen werden gefeiert.

Der Wunsch nach einer Toilette bei der Kapelle besteht seit Längerem. Bereits vor drei Jahren erhielt die Verwaltung der katholischen Kirchgemeinde Meldungen aus der Bevölkerung, es müsse zwingend eine Toilette bei der Forstkapelle geben. Das schmucke Gotteshaus ist ein beliebter Ort für Trauungen, Messen und Konzerte. Das bringt zahlreiche Leute, oft in Gruppen, zur Kapelle auf den Forst.

Doch wer ein Bedürfnis zu erledigen hat, hat keine Wahl. Es bleibt nur das Gebüsch. Zwar gibt es ein WC im historischen Torkel der Altstätter Ortsbürgergemeinde in der Nähe, doch der ist nur offen im Rahmen einer Veranstaltung oder privater Feier, wenn es beispielsweise nach einer Trauung einen Apéro gibt.

Gewünscht ist eine Toilette in unmittelbarer Nähe der Kapelle. Die Kapelle im Riet in Oberriet dient als Vorzeigebeispiel: Diskret in den Bau integriert steht eine Toilette zur Verfügung.

Der Verwaltung ist das Bedürfnis bekannt

Den Anstoss, ein WC-Häuschen bei der Kapelle zu bauen, nahmen die Verantwortlichen der Kirchgemeinde auf und bemühten sich um eine Lösung. Es gab eine Kostenschätzung für eine Toilette mit Wasserspülung, sagt William Canal, Präsident der Verwaltung der katholischen Kirchgemeinde. Das Fazit sei ernüchternd ausgefallen. Für ein solches Vorhaben hätten Werkleitungen gezogen werden müssen, die Kosten wären auf über 100'000 Franken gestiegen, was zu teuer und nicht verhältnismässig gewesen wäre.

Die Möglichkeit, eine günstigere Toilettenkabine mit Betonsockel im Bereich der Kapelle zu errichten, löste Widerstand beim Ortsbildschutz und Heimatschutz aus. Diese Variante sei nicht erlaubt, weil die Kapelle unter Schutz stehe. Auch auf der Parzelle gegenüber der Kapelle sei der Aufbau einer Toilette nicht möglich, da das Grundstück nicht der Kirche gehöre. Nach diesen Abklärungen liegen die Ideen einer Toilette bei der Forstkapelle auf Eis, sagt William Canal.

Bei manchen Besucherinnen und Besuchern der Kapelle bleibt die Hoffnung bestehen, dass vielleicht eine neue Variante ins Gespräch kommt. Nicht dazu gehört eine Scheune in den Weingärten des Forsts, bei welcher Bauarbeiten getätigt werden. Es handelt sich um ein Betriebsgebäude des Weingut Zünd, das künftig für Degustationen und intern von Mitarbeitenden genutzt werden soll.

Wäre hingegen nicht beim oben erwähnten Torkel der Ortsbürgergemeinde eine öffentliche Toilette denkbar? Dazu meint Präsidentin Judith Schmidheiny auf Anfrage, diese Anregung könne im Rat diskutiert werden.

Beliebter Wallfahrtsort Die Gründung der Forstkapelle, die sich umgeben von Reben auf einem Hügel ob Altstätten befindet, geht auf das Jahr 1477 zurück. Die von der Bevölkerung erbaute Kapelle wurde bald zum beliebten Wallfahrtsziel auch für die Region, heisst es auf der Website der Kirchgemeinde. In den Jahren 1889/90 wurde die Kapelle weitgehend nach Plänen des Architekten Johann Baptist Thürlemann aus Oberbüren neu gebaut. Der neugotische Bau mit Vorhalle war von Streben umstanden und innen gewölbt. Eine Modernisierung fand 1963 unter Alberto Ponti aus Bütschwil statt. Im Jahr 2014 wurde die Kapelle aussen und innen saniert und konnte am 8. Dezember an Maria Empfängnis mit einem feierlichen Gottesdienst wieder der Öffentlichkeit übergeben werden. (hb/pd)

