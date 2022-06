In Altstätten fand das Open Air Wiesental statt

Altstätten Auftritt für Eltern und Schüler: Am Open Air Wiesental gaben Schülerinnen und Schüler 19 Songs zum Besten Nach zwei Jahren Unterbruch fand in Altstätten wieder das Open Air Wiesental der Oberstufe statt. Der Erlös wird als Beitrag an den ge­planten Pumptrack in gespendet. Reto Wälter Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Auftretenden freuten sich über den Applaus der Schulkolleginnen und -kollegen Bild: Reto Wälter

19 Songs gaben die 20 Ober­stufen- und Talentschülerinnen und -schüler Musik in drei Formationen zum Besten. «Die Setzliste der Musikstücke hatten sie schnell zusammen», sagt Heltin Guraziu, der mit Mario Haltinner die Leitung inne hatte. Am Nachmittag vor rund 300 Schülerinnen und Schülern und am Abend nochmals vor den Eltern und Ehemaligen präsentierten sie die Songs auf der grossen, professionell eingerichteten Bühne. Von Bligg über Cranberries, Rhianna und Dr. Dre & Snoop Dogg und vielen mehr wurden unterschiedlichste Stilrichtungen bedient: Und das machten die drei Bands gut. Ebenfalls arbeitete die Talentschule Gestaltung mit. Sie hat­te das Open-Air-Plakat entworfen und zeigte mit verschie­denen Bühnenbildern, was sie kann.

Für den Pumptrack in Altstätten gesammelt

Nebst Getränken war am Abend die Jugendarbeit Oberes Rheintal unter der Leitung von Ruedi Gasser mit einer «Aktion gegen Foodwaste» vertreten. Sie hatte bei Bäckereien übrig gebliebene Produkte gesammelt und diese am Abend verkauft. Den Erlös spendet sie als Beitrag an den ge­planten Pumptrack in Altstätten. Am Nachmittag war es zwar brütend heiss, der wirklich harte Teil folgte für die Schülerinnen und Schüler aber erst nach dem Konzert kurz vor 16 Uhr, denn da hiess es: Zurück in die Klassenzimmer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen