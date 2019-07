Frieda Altherr ist die älteste Ausserrhoderin

Am Dienstag feiert Frieda Altherr in Walzenhausen ihren 104. Geburtstag.

Frieda Altherr ist mit 104 Jahren älteste Ausserrhoderin. (Bild: iks)

(iks) Nie zuvor feierte man im Alterswohnheim Almendsberg einen solch hohen Ehrentag. Frieda Altherr war zuerst älteste Walzenhauserin, dann älteste Vorderländerin und nun ist sie die älteste Ausserrhoderin. Der erste Gratulant war Gemeindepräsident Michael Litscher. Er besuchte Frieda Altherr noch vor seinen Sommerferien.

«Fremd’s Brot ässe tuet allne guet»

Die beiden philosophierten über Gott und die Welt. Von seinem letztjährigen Besuch wusste Michael Litscher, dass Frieda Altherr in Wald mit fünf Geschwistern aufgewachsen war. Ihr Vater hatte als Sticker und Weber zu Hause gearbeitet, die Kinder mussten früh mithelfen. Gleich nach der Konfirmation arbeitete sie in Bern, später in Genf, weshalb sie noch bis nach ihrem Hundertsten französische Worte sprach. «Fremd’s Brot ässe tuet allne guet», sagt sie. Weil das Geld nicht reichte, konnte sie zur Geburt ihres jüngsten Geschwisterchens nicht heimfahren. So sah sie es erstmals, als es schon zwei Jahre alt war. Zurück in der Ostschweiz lebte sie mit ihrem Mann und sechs Kindern, drei Söhnen und drei Töchtern, bis zum Umzug ins Alterswohnheim Walzenhausen in Wolfhalden, im Ortsteil Zelg.

Ihr Mann arbeitete in der Holzindustrie St.Margrethen, sie war für die Kinderschar, das Haus, die Tiere und den Garten verantwortlich. Betreffend der Kinder war ihre Devise: «Ich hatte keinen Kummer mit ihnen. Aber sie mussten folgen und ich hatte sie alle zusammen lieb!» Der Haushalt musste damals noch ohne Waschmaschine funktionieren, Ausflüge wurden zu Fuss oder mit dem Velo unternommen. Erst als die Kinder ausser Haus waren, konnte sie verreisen. Ihre erste Reise ging nach Finnland.

Obwohl die 104-jährige Jubilarin eher still geworden ist und morgens gerne ausschläft, das Feiern und Besuche liebt sie nach wie vor.