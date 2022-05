Im Rheintal eröffnet das ambulante Geriatriezentrum

Gesundheit Altersmedizin aus einem Guss: Das ambulante Geriatriezentrum Rheintal wird offiziell eingeweiht Das ambulante Geriatriezentrum Rheintal vereinigt mehrere medizinische Fachbereiche unter einem Dach. In Betrieb ist es schon seit einem Jahr, die offizielle Einweihung fiel jedoch Corona zum Opfer. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Fünf medizinische Fachbereiche unter einem Dach (von links): Sonja Rocker (Ergotherapeutin), Doris Zeller (Logopädin), Sandra Zeugin (Ernährungsberaterin), Nikolaus Betzler (Physiotherapeut) und Birgit Schwenk (Chefärztin Akutgeriatrie).

Am Donnerstag ist an der Auerstrasse 4 in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Heerbrugg das ambulante Geriatriezentrum Rheintal offiziell eröffnet worden. Das von drei Partnern geführte Zentrum ist schon seit fast einem Jahr in Betrieb, es konnte aber im letzten Sommer wegen den Coronamassnahmen nicht öffentlich eingeweiht werden.