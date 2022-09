Trotz Medaillensegen der Altrheiner Mountainbiker: An Helferinnen und Helfern im Klub fehlt es nach wie vor

Drei Mitglieder des Radfahrervereins Altenrhein haben an den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Les Gets Medaillen gewonnen. «Diesen Erfolg zu nutzen, ist schwierig», sagt Vereinspräsident Markus Gähwiler.