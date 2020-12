altenrhein «Im Dorf ist wieder der Advent los»: 111 Lichter leuchten dank des Verkehrsvereins Altenrhein Der Verkehrsverein Altenrhein hat eine neue Krippe aufgestellt, auf dem Laternenweg leuchten 111 Lichter. Kurt Latzer 07.12.2020, 08.22 Uhr

Bruno Lutz, Präsident des Verkehrsvereins Altenrhein, hat zur neuen Krippe bereits viele positive Echos bekommen. Bild: Kurt Latzer

Die Mitglieder des Vereins gehen das ganze Jahr über sehr engagiert ans Werk. Besonders aber der Advent und der dazu passende Schmuck liegt dem Verkehrsverein sehr am Herzen. An der neu gebauten Krippe, die vor der Post steht, haben die Erbauer Freude. «Die alte Krippe war in die Jahre gekommen. Deshalb haben wir ab Sommer viele Stunden Arbeit in den Neubau investiert», sagt Bruno Lutz, Präsident des Verkehrsvereins Altenrhein. Für den Aufbau habe man die Werkstatt des Vorstandsmitglieds Rolf Reithofer benutzen dürfen.