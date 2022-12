Altenrhein Die Gebrüder Weiss AG rüstet auf Solarenergie um Die Gebrüder Weiss AG produziert jetzt auch Solarstrom in der Schweiz. Die Photovoltaikanlage erzeugt 40 Prozent des Strombedarfs am Standort Altenrhein. 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die Anlage soll nächstes Jahr weiter vergrössert werden. Bild: PD

Die Gebrüder Weiss AG erhöht den Anteil regenerativer Quellen für die Energieversorgung der eigenen Logistik­terminals: Im Oktober dieses Jahres nahm das internationale Transport- und Logistikunternehmen am Schweizer Standort Altenrhein eine Photovoltaikanlage in Betrieb.

693 Solarmodule bedecken 1700 m2 Dachfläche

Die 693 Solarmodule bedecken eine Fläche von 1700 m2. Die Anlage hat eine installierte Leistung von 270 Kilowatt Peak und erwarteten jährlichen Ertrag von 250 Megawattstunden. Damit werden jährlich 20 Tonnen CO2 eingespart. Zum Vergleich: Mit der gleichen Leistung liessen sich 55 Einfamilienhäuser mit Strom versorgen.

«Die Dachflächen des Logistikzentrums eignen sich ideal für die Solarstromerzeugung. Mit der PV-Anlage decken wir rund 40 Prozent des Strom­bedarfs am Standort ab», sagt Oskar Kramer, Landesleiter Schweiz bei Gebrüder Weiss. Eine Vergrösserung der Anlage ist bereits im kommenden Jahr geplant, ebenso die Errichtung einer PV-Anlage am Standort Basel. Mit der jüngsten Erweiterung kommt das Unternehmen seinem selbst gesteckten Umweltziel einen Schritt näher – dem vollständig klimaneutralen Betrieb seiner Logistikanlagen bis zum Jahr 2030.

Dort, wo es bei Bestandsanlagen technisch machbar ist, stellt der Logistiker die Energiegewinnung schrittweise auf Solarenergie um. Bei Neubauten gehören Solaranlagen bereits zum Standard.

Bereits 21 PV-Anlagen in Betrieb

An Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind bereits 21 solcher PV-Anlagen in Betrieb, die jährlich 1100 Tonnen CO2 einsparen. Damit deckt das Unternehmen bereits zehn Prozent seines gesamten Strombedarfs in der D-A-CH-Region ab. Weitere Informa­tionen zu den Aktivitäten von Gebrüder Weiss findet man im aktuellen Nachhaltigkeits­bericht: https://sustainability. gw-world.com/nachhaltigkeits bericht-2021/. (pd)