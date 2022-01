Altenrhein: Ein Dorf verändert sich markant

Altenrhein Altenrhein steht vor einem Entwicklungsschub, wie es ihn zuvor noch nie gegeben hat Eine massgebliche Veränderung erfährt der Dorfkern, wo die St.Galler Fortimo Invest AG 55 Wohnungen erstellt. Dazu kommen ein Restaurant und ein Dorfplatz. Der im Baurecht abgegebene Boden gehört der Ortsgemeinde, die das Restaurant von der Fortimo Invest pachten wird. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Allein die Überbauung am Dorfplatz bringt dem Dorf auf einen Schlag 55 neue Wohnungen. Im Rahmen dieses Grossprojekts bekommt Altenrhein auch einen Dorfplatz samt Restaurant. Bild: Gert Bruderer

Das ist aber bei weitem nicht alles. Auf dem kleinen Rundgang mit dem in Altenrhein aufgewachsenen Leiter der Postagentur, Felix Bischofberger, stechen gleich nach dem Abbiegen in Richtung See zwei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zehn (bezogenen) Wohnungen ins Auge. An der Mennstrasse ist ein Einfamilienhaus im Bau, an der Ilgenstrasse entstehen ein Doppel-Einfamilienhaus und ei­ne Zusatzetage, am Schilfgraben wird bald ein Zehnfamilienhaus in die Höhe wachsen.