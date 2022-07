Alte Dame Eine Zeitzeugin tuckert übers Wasser: Die MS Altenrhein ist eines der ältesten Nutzschiffe auf dem Bodensee Die Genossenschaft für den Erhalt des Kiesschiffes Altenrhein lud am Samstag zum Tag des offenen Schiffs ein. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die MS Altenrhein ist das älteste noch in Betrieb stehende Nutzschiff auf dem Bodensee. Bilder: Cassandra Wüst

Auf den ersten Blick sieht man ihr das Alter nicht an: Der Anstrich der MS Altenrhein leuchtet in einem strahlenden Grün und hebt sich deutlich vom weissen Kapitänshäuschen am Heck des Schiffs ab. Männer, Frauen und Kinder sitzen auf Bänken mit Tischen, die auf dem Oberdeck aufgestellt sind. Der Matrose löst die Taue und der Motor wird gestartet. Mit geschickten Handgriffen manövriert der Kapitän die MS Altenrhein aus dem Hafen von Staad. Das Schiffshorn schreckt die Menschen auf, während das Schiff gemächlich aufs offene Wasser hinaus tuckert. Mit seinen 112 Jahren hat sich das Schiff wahrlich gut gehalten.

Dass sich das alte Kiesschiff heute noch in einem so guten Zustand befindet, ist der Genossenschaft zur Erhaltung des Kiesschiffs Altenrhein (Geksa) zu verdanken. Am vergangenen Samstag lud sie die Bevölkerung zu einem Tag des offenen Schiffs ein. Eine ganze Schar folgte der Einladung und genoss bei strahlendem Sonnenschein eine Schnupper-Seefahrt gegen eine kleine Spende auf der MS Altenrhein, dem ältesten noch in Betrieb stehenden Nutzschiff auf dem Bodensee.

Diese beiden Männer sind nicht nur am Steuer der MS Altenrhein, sondern auch an jenem der Genossenschaft: Werner Heeb (l.), Vizepräsident, und Simon Diezi, Präsident und Thaler Gemeindepräsident.

An Land konnten sich die Gäste am Kai des Staader Hafens mit Gegrilltem und kühlen Getränken stärken. Die Veranstaltung wurde nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr wiederholt durchgeführt. Von nun an wird es jedes Jahr einen solchen Tag des offenen Schiffs geben. Simon Diezi, Präsident der Genossenschaft und Gemeindepräsident von Thal, freut sich über das grosse Interesse. Er sagt:

«Das Schiff ist ein wichtiger Zeitzeuge für die Gemeinde Thal und wir wollen es der Bevölkerung zugänglich machen. Es ist schön zu sehen, dass es genutzt wird und dass sich unsere Arbeit auszahlt.»

Die Genossenschaft arbeitet auf freiwilliger Basis und hat 17 Mitglieder. Im Vordergrund steht der Spass am nostalgischen Kahn, der seit jeher den Hafen von Staad prägt.

Vom Kiesschiff zum Ausflugskahn

Die MS Altenrhein wurde 1910 gebaut und diente der Familie Dudler von der Dudler AG in Thal fast 100 Jahre lang für den Kiestransport von Deutschland nach Staad, dem Heimathafen des Schiffes. Als der Kies später mit Lastwagen transportiert wurde, hatte das Schiff ausgedient. Von da an stand es einem Jugendzentrum für Freizeitaktivitäten auf dem See zur Verfügung, bis die Geksa 2016 das Schiff für einen symbolischen Beitrag kaufte und sich für dessen Erhalt einsetzte.

Heute fungiert das alte Kiesschiff als Ausflugsdampfer. Unternehmen und Vereine können es für ihre Veranstaltungen buchen. Eine kommerzielle Idee verfolgt die Genossenschaft nicht. «Wir wollen am Ende schwarze Zahlen schreiben und den Unterhalt des Schiffs decken», erklärt Vizepräsident und Gründungsmitglied Werner Heeb. Damit die MS Altenrhein auch in 100 Jahren über den Bodensee tuckern kann. In gemächlichem Tempo, schliesslich ist sie eine alte Dame.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen