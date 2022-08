Enrico Lenzin veröffentlichte einen Song mit Sängerin Nastenka

MISSBRAUCH IN DER FREIKIRCHE, TEIL 3 «Wir mussten freundlich lächeln, winken und so tun, als wären wir glücklich»: Betroffene erzählen, wie die Freikirchenschule die St.Galler Behörden täuschte

In der Vorgängerorganisation der Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn und der angegliederten Schule kam es in der Vergangenheit zu schweren sexuellen Übergriffen und Missbrauch. Ein Bewilligungsentzugsverfahren aus dem Jahr 2000 blieb erfolglos – obwohl Prügel und Psychoterror zu jenem Zeitpunkt an der Tagesordnung waren.