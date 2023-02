Alkohol Vom Büchsenmacher zum Ginpatron: Warum ein Rheinecker selber Gin herstellt Sven Kamber hat sich vom Geniesser zum Gin-Kenner entwickelt – und produziert heute selbst. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Der Burgenstock, das Wahrzeichen von Rheineck, ist nicht nur Namensgeber des Spirituosen-Labels von Sven Kamber, sondern ziert auch die Flasche seines London Dry Gin.

Weltweit gibt es über 1000 verschiedene Arten von Gin. Die Sorte London Dry, bei der eine ausgeprägte Wacholdernote vorgeschrieben wird, ist so­-gar im Schweizer Alkoholgesetz geschützt. Ausserdem ist Gin keine britische, sondern eine niederländische Erfindung. Soldaten brachten den Genever Anfang des 17. Jahrhunderts nach England, und er wurde schnell zu einem beliebten Getränk. Wer sich mit Sven Kamber unterhält, erfährt viel über Gin – von der Geschichte über die Herstellung bis hin zu Serviertipps. Vor drei Jahren hat der Rheinecker begonnen, selbst einen Gin zu entwickeln. Dass er aber rund ein Jahr brauchen würde, um seine Nase und seinen Geruchssinn zu schulen, hätte er nicht gedacht.

Geschmackssinn musste erst geschult werden

Sven Kamber ist ein Macher. Er macht keine halben Sachen. Weder im Berufsleben – Kamber arbeitet im Brokermanagement und ist Dozent an der Akademie St.Gallen – noch in seinen politischen Funktionen als GPK-Mitglied der Stadt Rheineck und im Vorstand der örtlichen FDP. Doch etwas fehlte ihm seit seiner Ausbildung zum Büchsenmacher bei der Firma Waffen Büchel in Altstätten, wo er täglich mit handfesten Materialien wie Holz und Metall zu tun hatte: Er wollte wieder ein greifbares Produkt herstellen, das den Menschen Freude bereitet.

In den Ferien kam ihm die Idee, selbst etwas Kulinarisches zu entwickeln. «Ich geniesse auf Reisen gerne die lokale Küche und die Getränke. Mich interessiert, wie sie zubereitet werden und welche Geschichte dahintersteckt», sagt Sven Kamber. Er wollte selbst eine Geschichte erzählen und kam auf die Idee, einen Gin herzustellen. «Der Prozess von der Kräutermischung bis zum fertigen Produkt hat mich interessiert», sagt er. Doch wie fängt man ein solches Projekt an? Der Rheinecker gesteht: «Ich hatte keine Ahnung, und mein Geschmackssinn war auch nicht geschult für ein solches Vorhaben.»

Mit Spirituosen-Sensoriker zum Geheimrezept

Eine Google-Suche führt schnell zu Anleitungen, wie sich Gin herstellen lässt. Gin selber zu machen, sei nicht besonders kompliziert, alle Zutaten gibt es im Supermarkt und es dauere nicht allzu lange, liest man oft. Doch Sven Kamber wollte keinen billigen Gin aus der Garage. Er wollte ein hochwertiges Produkt. Er schulte sich durch Lektüre und Tutorials. Doch vor allem der Spirituosen-Sensoriker Arthur Nägele aus Rheineck brachte ihn weiter. Nägele ist ein europaweit anerkannter Experte und ein gefragter Ausbilder für Wein- und Spirituosensommeliers. Vor drei Jahren begannen die beiden, an einem Rezept zu tüfteln. Ein Jahr lang vers­uchte Kamber, verschiedene Geschmacksrichtungen zu kombinieren, sich mit der Herkunft der Kräuter auseinanderzusetzen und vor allem: viel zu schmecken. «Es ist fast so, als würde man ein Parfüm herstellen», sagt er.

Nach einem Jahr des Experimentierens hatte Sven Kamber seine Kräutermischung. Das Rezept ist geheim. Aber er verrät: «Es sind Zitrusfrüchte und Lavendel drin. Das macht den Gin sehr frisch im Aroma.» Auf die Frage, ob er nun einen Riecher für guten Gin habe, lacht der Rheinecker und antwortet: «Ich habe auf jeden Fall einen Riecher für Spirituosen, insbesondere für Gin. Ob er gut ist oder nicht, ist Geschmackssache. Aber ich schmecke viel mehr als früher.»

Trotz Kommerz: Es soll ein Hobby bleiben

Seit 2021 ist sein Gin unter seinem eigenen Label «Burgstock Spirituosen», benannt nach dem Rheinecker Wahrzeichen, auf dem Markt. Das Mischen der Kräuter, das Lagern sowie das Abfüllen des Gins macht Kamber selber in Rheineck. «Das brennen überlasse ich den Profis.» So wird dieser in Nieder­büren destilliert. Insgesamt hat Sven Kamber nun 600 Flaschen Gin in den letzten zwei Jahren produziert.

Inzwischen sind weitere Spirituosen wie Likör oder ein holzfassgelagerter Brand hinzugekommen – Kamber probiert gerne Neues aus. Und obwohl sein Spirituosengeschäft kommerziell geführt wird, hat er keine Ambitionen, das Geschäft überregional auszubauen. «Ich möchte regional verankert und bekannt werden. Für das grosse Geschäft habe ich keine Zeit.» Es soll ein Hobby bleiben – und vor allem ein Genuss.

