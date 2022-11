Altstätten Adventsbummel für alle Sinne Das Städtli war für die Adventsnacht der Fachgeschäfte festlich herausgeputzt. Musik und Genuss bereicherten das Einkaufserlebnis. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Die Melodien der Stadtmusik und der Gesang des Männerchors begleiteten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher am Samstagabend durch die Gassen. Der Rauch der Feuerschalen mischte sich mit dem Geschmack der heissen Marroni, des Glühweins und weiteren Spezialitäten, die von Vereinen angeboten wurden.

Blauring-Mädchen waren als Engel verkleidet unterwegs. Bild: hb

Eine behagliche Atmosphäre breitete sich aus im Schein der Weihnachtsbeleuchtung, die bereits in den letzten Jahren auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt wurde. Roland Züger, Präsident der Igea, eröffnete die Adventsnacht und wünschte eine besinnliche, inspirierende Vorweihnachtszeit. Die Kundschaft liess sich in den Geschäften beraten und kam mit schön verpackten Geschenken zu den Türen heraus. In der Frauenhof- Kapelle lauschten Kinder und ihre Eltern Weihnachtsgeschichten – und sogar ein Karussell drehte seine Runden.

Krippenausstellung in der «Prestegg» eröffnet

Mit Beginn des Advents ist im Museum eine Sonderausstellung zu sehen mit Krippen, Krippenfiguren und Weihnachtlichem von früher bis heute. Viele der ausgestellten Krippenfiguren sind eine Leihgabe Marianne Baronis aus Marbach, die Krippen aus aller Welt sammelt. An der Vernissage staunten Interessierte auch über Kastenkrippen. Diese kleinen Unikate wurden von Uta Schwab aus Eichberg hergestellt.

