Absage Wegen der Coronamassnahmen: Rhyathlon lässt bis 2022 auf sich warten Das OK hat eine schlechte Nachricht für alle Rheintaler Triathleten: 2021 findet kein Rhyathlon statt. 27.05.2021, 05.00 Uhr

Der Rhyathlon lebt jeweils nicht nur vom Rennen selbst, sondern auch vom Publikum. Bild: PD

(pd) In einer Medienmitteilung geben die Organisatoren die Absage des Rhyathlon 2021 bekannt. Dort steht auch: «Der Rheintaler Triathlon gleicht einem grossen Familientreffen.» Besucher, Teilnehmer, Freunde, Kollegen und Konkurrenten würden aufeinander treffen und gemeinsam an den Start gehen. Es sei genau dieses bunte Treiben an den beiden Wettkampfstätten in Kriessern und Balgach, die im «Normalzustand» den Rhyathlon ausmachen. Dies sei jedoch auf Basis der aktuellen Auflagen nicht, beziehungsweise nur schwer möglich. Alexander Schawalder, Präsident des Rhyathlons, sagt: