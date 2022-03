hauptversammlung Männerchor Marbach ehrt Mitglied für 60 Jahre Vereinstreue – und will mit offenem Singen neue Mitglieder gewinnen Der Männerchor Marbach ehrte an seiner Versammlung verdiente Mitglieder und schmiedete Pläne, um neue Sänger zu gewinnen. 08.03.2022, 05.00 Uhr

Hans Obrist (l.) überreicht Werner Ottinger ein Präsent. Er ist seit 60 Jahren Mitglied des Männerchors. Bild: PD

Die HV des Männerchors Marbach wurde durch den Vorsitzenden Hans Obrist eröffnet. In seinem Jahresbericht fehlten coronabedingt erneut die Auftritte. Erfreulicherweise konnten im Herbst immerhin zwölf Chorproben durchgeführt werden. Mit einem Austritt und einem Eintritt konnte die Fluktuation der Sänger in Grenzen gehalten werden, womit die Mitgliederzahl bei 18 Sängern verharrt. Dank einer ausgeprägten Haushaltsdisziplin des Chores und wegen des Erlasses der Probelokalmiete durch die Betriebskommission der Mehrzweck­anlage Marbach sowie Gönnerbeiträgen konnte der finanzielle Verlust in Grenzen gehalten werden.

Neuer Aktuar gewählt und Vorstand bestätigt

Bis auf den Aktuar haben sich sämtliche Amtsträger des Männerchors einer Wiederwahl gestellt. Alle, auch der neue Ak­tuar Bruno Halser, wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt respektive ins Amt gewählt.

25 Jahre Aktivmitgliedschaft durfte Basil Rainolter, ehemaliger Präsident des Männerchors, bereits 2020 für sich reklamieren. Zur Feier des Tages gratulierte und dankte der Präsident dem neuen Ehrenmitglied mit einem kleinen Präsent. Gleichzeitig würdigte auch die Chorvereinigung Rheintal Basil Rainolter und machte ihn zum Ehrenmitglied. Ausserordentlich freute sich der Chor, Werner Ottinger zu 60 Jahren Vereinstreue beglückwünschen zu dürfen. Er ist dem Männerchor 1962 als 16-Jähriger beigetreten.

Die auf den 4. Februar 2023 anberaumte Unterhaltung wird vorläufig auf Eis gelegt. Aufgrund stagnierender Aktivmitgliederzahl wurden dem Verein aber Vorschläge zur Vitalisierung unterbreitet. Der Chor hat sich mit dem Angebot des «Offenen Singens» entschlossen, sich einem breiteren Teilnehmerkreis zu öffnen. Freude am Singen mitreissender Lieder und an ungezwungenen Auftritten sollen das Ziel sein. Vorgesehen sind zwei Singtage pro Monat. Der Männerchor will sich mit singfreudigen Menschen aus der Region jeweils abends im Probelokal in der Mehrzweckhalle Amtacker in Marbach treffen.

Die Teilnahme soll nicht verpflichtend und zudem kostenlos sein. Angedacht sind etwa zwei Stunden inklusive einer 30-minütigen Pause. Sobald das Konzept zum «Offenen Singen» steht, will der Männerchor die Öffentlichkeit weiter über das Projekt informieren. (pd)