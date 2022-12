Gais «Er hatte uns schon vorher und auch danach als Sponsor unterstützt»: 50 Jahre sind wahrlich «Langlaufen» Das Langlaufzentrum Gais begeht nächstes Jahr seinen 50.Geburtstag, gefeiert wurde schon vor dem Saisonbeginn. Yves Solenthaler 15.12.2022, 05.00 Uhr

LLZ-Gais-Präsident Markus Buschor (2.v.r.) mit den Gründungsmitgliedern (v.l.) Hans-Ulrich Hilfiker, Beat Langenegger und Ueli Fitzi.

Am 2.Juni 1973, also vor 49½ Jahren, wurde das Appenzellische Skiwanderzentrum Gais, Starkenmühle, gegründet. Das 50-Jahr-Jubiläum fand bereits am letzten Samstag im Restaurant Krone in Gais statt – zum hoffentlich nahenden Beginn der 50.Saison des LLZ Gais, wie sich das Langlaufzentrum inzwischen nennt.

Der leise rieselnde Schnee in Gais war für LLZ-Präsident Markus Buschor aus Altstätten ein gutes Omen, dass die Langlaufsaison bald losgehen kann. Die Gäste hatten derweil eher Augen für die Schautafeln, auf denen Wegmarken der Vereinsgeschichte in Erinnerung gerufen wurden. Die regionale Bedeutung des LLZ Gais lässt der Blick auf die Gästeliste erahnen, auf nebst der Gaiser Gemeinderätin Doris Oetiker auch Alfred Stricker, Landammann-Stellvertreter von Appenzell Ausserrhoden, und der Altstätter Stadtrat und Tourismusverantwortliche Toni Loher erschienen.

Buschor ist der erst vierte Präsident in 50 Jahren

Die Langlauf-Strecke auf dem Stoss hoch über Altstätten lockte auch die Rheintalerinnen und Rheintaler schon in den Anfangsjahren an. Gründungsmitglied Beat Langenegger sagt, dass sein damaliger Chef, der verstorbene SFS-Patron Hans Huber, einen wesentlichen Beitrag zur Gründung des Langlaufzentrums leistete: «Er hatte uns schon vorher und auch danach als Sponsor unterstützt.»

Der pensionierte Kantonsschullehrer Markus Buschor ist seit zwölf Jahren Präsident, schon sein Vorgänger, der tödlich verunglückte Edgar Dietsche aus Lüchingen, war ein Rheintaler. Der erste Präsident mit der überdies längsten Amtsdauer (1973–1996) war allerdings Ueli Fitzi.

Fitzi war 1973 ein junger Langläufer, der von einer Loipe vor der Haustür träumte. Erfahrenere Leute wie Beat Langen­egger oder Hans-Ulrich Hilfiker aus Gais, der im ersten Vorstand als Aktuar tätig war, unterstützten Ueli Fitzi: «Heute geniesse ich das Langlaufen in der Starkenmühle, der Verein ist mit Präsident Markus Buschor und dem initiativen Vorstand in guten Händen.»

Beat Langenegger war, wie er selbst sagt, in den Anfangsjahren fürs «Soziale» zuständig. Er verhandelte mit den Landwirten, denen das Land gehörte, und den Restaurants im Loipengebiet. Das waren oft komplizierte Gespräche, aber Langen­egger konnte auf musikalische Unterstützung zählen: «Waren die Fronten verhärtet, lockerte ich mit meiner Handorgel die Stimmung auf, und plötzlich schritten die Gespräche voran.»

1970 entstand die erste Langlaufschule in der Schweiz und 1972 gewann die Schweizer Männerstaffel mit dem legendären Wisel Kälin an den Olympischen Spielen in Sapporo sensationell die Bronzemedaille. Das war der fruchtsame Boden, auf dem das LLZ Gais gedeihen konnte.

So viele Loipenpässe verkauft wie noch nie

Knapp 50 Jahre später, der mit Abstand erfolgreichste Schweizer Langläufer aller Zeiten – Dario Cologna – ist soeben zurückgetreten, erfreut sich das Langlaufen wieder wachsender Beliebtheit. Im letzten Jahr wurden in Gais 855 Schweizer Loipenpässe verkauft, vor 15 Jahren waren es noch um die 500. Allerdings brauchen Langläuferinnen und Langläufer Schnee als Unterlage, um ihrem Hobby zu frönen. In den letzten vier Wintern kam das LLZ Gais jeweils auf rund 60 Spurtage.

«Unsere Pionierarbeit hat sich gelohnt», sagt Mitgründer Beat Langenegger mit Blick auf den aktuellen Zustand des LLZ Gais. «Die Entwicklung soll weitergehen», sagt Präsident Buschor. Die Grundlagen seien gut, die Infrastruktur aber weiter ausbaufähig. Der anhaltende Langlauf-Trend lässt die Mitgliederzahl – mittlerweile 1600 – tendenziell weiter steigen. «Mit 50 Jahren sind wir nicht mehr ganz jung», schmunzelt Buschor, «aber auch nicht zu alt, um die Herausforderungen der Zukunft anzugehen.»