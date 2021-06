DIEPOLDSAU 40-Millionen-Projekt mit fantastischer Aussicht Eine Baustellenbesichtigung des neuen Zentrums Rheinauen in Diepoldsau offenbart: Die Planer setzen auf Flexibilität. 12.06.2021, 05.00 Uhr

Ausblick vom vierten Stockwerk Richtung Widnau. Bild: acp

(acp) Die Visualisierungen des neuen Alterszentrums, in dem auch eine Arztpraxis, die Spitex, ein Restaurant und die Ludothek untergebracht sein werden, liessen es erahnen: Das Projekt ist ambitioniert und zukunftsweisend. Ein viergeschossiger Bau wird da gezeigt, mit begrünten Terrassen und überdachten Gängen rund um das Gebäude. Ein Café ist zu sehen. All das entsteht derzeit an der Heimstrasse in Diepoldsau, direkt neben dem bestehenden Altersheim. Das Bauvorhaben liegt im Zeitplan.

Der Tag X rückt näher. Läuft alles weiterhin nach Plan, kann das Alterszentrum im nächsten Juli bezogen werden. Ein Provisorium war nicht nötig. Diepoldsau erhöht mit dem Neu­-bau die Pflegeplätze von heute 43 auf dann 90. Durch den Einsatz von Trockenbauelementen ermöglicht Architekt Moritz Pürckhauer eine flexible Nutzung der Geschossgrundflächen. Dies vor allem im vierten Obergeschoss. Ein Lichthof erstreckt sich über die gesamte Höhe, Demenzpatienten leben auf einer Etage mit eigener Terrasse. «Das Interesse an den diversen Angeboten wächst», sagte Gemeindepräsident Roland Wälter an der Baustellenbesichtigung am Freitagnachmittag.

