«4 Tagen Kultur unter den Bäumen»: Erstmals Festival im Altstätter Villenpark – Auftretende sind alle Rheintaler

Das Festival «Kultur im Park» umfasst zehn Auftritte an den vier Abenden vom 13. bis 16. August. Bereits ausverkauft ist der erste Abend, an dem die Fäaschtbänkler spielen. Davor verblüfft Arina Luisa (früher bei Miracle Four) mit Gesang und Shuffle-Dance; Arina Luisa hat bei Instagram über 37'000 Follower.

Am Freitag, 14. August, stehen zwei Bands auf der Bühne. Dionys Müller (Schlagzeug) und Damian Loher (Gesang und Gitarre) bilden das Rockduo Too Mad. Das Kulturmagazin «Saiten» beschrieb den Sound als «unpoliert und schnörkellos». Die Brass’n’Roll-Band Lutz! ist u. a. bereits am Szene Open Air sowie im Conradsohm in Dornbirn aufgetreten.

Das Programm vom Samstag, 15. August, bestreiten Enrico Lenzin, Peter Lenzin sowie Tobler & Melzer. Enrico Lenzin hält mit seinem Mix aus starken Rhythmen, Talerschwingen, Alphorn- und vielen Sonderklängen konkurrenzlos eine kulturelle Nische besetzt, während sein Bruder, der Saxofonvirtuose, neuerdings auch als Comedian überzeugt. Der Kriessner Andi Melzer lebt in Plona und spielt Gitarre und Bass, unterstützt von Noldi Tobler auf der Mundharmonika.

Am Sonntag, 16. August, tritt der in Berneck aufgewachsene Poetry Slammer Richi Küttel auf, Patrick Benz umrahmt die Texte musikalisch. Danach steht die Sängerin und Gitarristin Manu Oesch auf der Bühne, ehe der Stand-up-Comedian Nico Arn das Festival beschliesst. Dass Nico Arn auch mit Manu Oesch auf der Bühne steht und ein neuer (auf dem Villaareal entstandener!) Musikclip des in Montlingen lebenden Shqipton Rexhaj vorgeführt wird, ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem «i». (gb)