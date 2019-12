35 Jahre Leiter: Der Kreisturnverband Rheintal ehrt Hansi Nüesch An der Abgeordnetenversammlung des Kreisturnverbandes Rheintal wurden verdiente Leiter sowie erfolgreiche Turnerinnen und Turner geehrt. Andrea Schmidheiny 18.12.2019, 05.00 Uhr

Vorne die geehrten Leiter für 15 bis 40 Jahre Leitertätigkeit, in der Mitte der Balger Hansi Nüesch. Hinten die Jugend des STV Balgach, die erneut den Schweizer Meistertitel «Boden» holte. Bild: AS

Kürzlich begrüsste Präsident Stefan Langenegger in Steinach die Vereinsvertreter, Ehrenmitglieder und Gäste der 113. Abgeordnetenversammlung. Wie immer führte der Präsident in seinem 13. Amtsjahr zügig durch den Nachmittag. Die Rechnungsablage und Budget wurden einstimmig angenommen – der Verband unterstützte die Vereine mit Beiträgen für die Teilnahme der Jugend am Eidgenössischen Turnfest (kurz ETF) sowie alle Teilnehmer aus dem Verbandsgebiet an der Gymnaestrada.