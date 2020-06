27-Jährige fährt in Au in den Kanal – Fahrzeug treibt 300 Meter flussabwärts

Am Freitagnachmittag ist eine 27-jährige Autofahrerin in Au mit ihrem Auto in den Kanal gefahren. Sie konnte sich selbständig aus ihrer misslichen Lage befreien. Das Auto wurde 300 Meter flussabwärts getrieben und konnte dort geborgen werden.