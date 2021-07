Urteil 20 Monate Gefängnis und 5 Jahre Landesverweis: Kreisgericht Rheintal verurteilt schizophrenen Brandstifter Er hat das Auto seines Nachbarn angezündet und seine Ex-Freundin sowie zwei weitere Personen bedroht: Ein 25-jähriger Brandstifter wird verurteilt – doch weniger hart als vom Staatsanwalt gefordert. Gert Bruderer 14.07.2021, 05.00 Uhr

Der 25-jährige Kroate zündete das Auto seines Nachbarn an – nun wurde er zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt. Symbolbild: Depositphots

Der heute 25-jährige Kroate hat das Auto eines Nachbarn und die Schaumstoffmatratze in seiner Gefängniszelle in Brand gesetzt (Ausgabe vom 8 .Juli), ausserdem bedrohte er seine Exfreundin und zwei weitere Menschen. – Im Alter von 18 Jahren begann der Haschkonsument Stimmen im Kopf zu hören, schliesslich fing er auch noch unter Knochenkrebs zu leiden an, die Chemotherapie hat diesen Krebs jedoch besiegt.