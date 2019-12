16 Medaillen für die Altstätter Karatekas Am zehnten kantonalen Chlausturnier in Mörschwil überzeugten die Altstätter Karatekas unter anderem mit vier Goldmedaillen. 14.12.2019, 05.02 Uhr

Die Altstätter Karatekas freuen sich über die Medaillenausbeute. Bild: pd

Am letzten Wochenende fand in der Sporthalle Seeblick in Mörschwil das zehnte kantonale Chlausturnier statt. Am Start waren rund 80 Sportler aus acht Schulen des Kantons, bei 110 Nennungen, in den Kategorien «Kata» (Kampf ge­gen imaginäre Gegner) und «Kumite» (Freikampf zweier Gegner). Die Kämpfe wurden auf zwei Tatamis ausgetragen. Tatami ist die Bezeichnung für den Kampfplatz, auf der die japanischen Kampfkünste ausgetragen werden.