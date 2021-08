Lüchingen 129 Mitglieder nahmen an der Burg-HV teil Vorstand der Vereinigung Pro Burg Neu-Altstätten an der Hauptversammlung bestätigt. 17.08.2021, 05.00 Uhr

So viele Mitglieder waren noch nie zu einer HV erschienen.

An der 46. Hauptversammlung der Vereinigung Pro Burg Neu-Altstätten wur­de der bestehende Vorstand in globo für eine weitere dreijährige Amtsdauer bestätigt: Mario Sonderegger (Präsident), Sonja Freund-Segmüller (Kassierin), Stefan Eugster (Aktuar), Bruno Baumgartner (Beisitzer) sowie das Besitzerpaar der Burg, Josef und Monika Enk.

Gerne kam man nach Co­rona wieder einmal zusammen. mit 129 Teilnehmenden verzeichnete die Vereinigung Pro Burg Neu-Altstätten einen Rekord. Aus Platzgründen sowie wegen der bestehenden Schutzmassnahmen fand die Versammlung unter freiem Himmel stehend statt. Zur Eröffnung begrüssten Alphornklänge von Kurt und Franz Ulmann. Mit Applaus empfingen die Anwesenden die 28 Neumitglieder.

Jahresrechnung schliesst mit Gewinn

Die Traktanden warfen keine grossen Wellen. Coronabedingt hatte der Präsident zum abgelaufenen Vereinsjahr wenig mitzuteilen. Ein geplantes Familienfest auf der Burg musste ebenfalls abgesagt werden. Neu ist es auf den 21. Mai 2022 an­gesetzt. Die Jahresrechnung schloss mit einem Gewinn. Für das Ende der Amtsdauer kündigte Präsident Mario Sonderegger drei Rücktritte aus dem Vorstand an und rief Interessierte auf, sich für einen Einsatz im Dienste des bekannten Wahrzeichens eine Amtsübernahme in drei Jahren zu überlegen. Im Anschluss an den offiziellen Teil servierte der Verein traditionsgemäss einen feinen Burgspiess vom Grillfeuer. Dazu gab es nebst alkoholfreien Getränken die traditionelle Flasche Burgwein. Gemütlichkeit, geselliges Zusammensein mit Freunden und Nachbarn, für die Mitglieder steht das noch immer im Zentrum des jährlichen Burg­festes in Verbindung mit der Hauptversammlung. Musikalisch unterhielt die ZZ Moun­-tain Band der Gebrüder Zai mit gefälligen und unterhaltsamen Country-Songs. (mp)