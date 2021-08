Stadtmusik Altstätten plant Chilbifäscht am Montag, dem 16 August

Am Montag, 16. August, findet das Chilbifäscht der Stadtmusik statt. Das junge OK hat sich so einiges einfallen lassen, sodass das Fest mit musikalischen Leckerbissen sowie Köstlichkeiten vom Grill punkten kann. Zudem sind mehrere Programmpunkte mit verschiedenen Auftritten geplant.

11.08.2021, 05.00 Uhr