St.Galler Finanzdirektor: «Die Olma ist zum Erfolg verdammt»

«Wir können nicht jedes Jahr mit einer neuen Olma-Vorlage ins Parlament», sagt der St.Galler Regierungsrat und Finanzdirektor Marc Mächler. Bild: Ralph Ribi

Richten Sie wie viele St.Gallerinnen und St.Galler Ihr Jahr nach der Olma aus?

Marc Mächler: Nein, mein Leben dreht sich nicht nur um die Olma. Aber es fasziniert mich, wie vielen Leute man an der Olma begegnen kann. Und für mich als Regierungsrat hat sie einen festen Platz im Kalender.

Die Olma ist in Finanznot. Wie gross wäre der volkswirtschaftliche Schaden, wenn sie Konkurs ginge?

Bei einem Konkurs der Messegesellschaft wären rund 120 Millionen Franken sofort verloren, nämlich all ihr investiertes Geld.

Nicht mehr?

Doch. Bis zu 300 Millionen Franken an Wertschöpfung fielen zusätzlich durch den Verlust von Kongressen und Events weg – zumindest für mehrere Jahre. Denn die Bildung einer allfälligen Auffanggesellschaft geht nicht von heute auf morgen. Wir sprechen von einem potenziellen Schaden von über 400 Millionen Franken.

Die Olma ist also ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für den Kanton?

Ja, die Olma hat eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung für den Kanton. Darüber hinaus hat sie einen riesigen gesellschaftlichen Wert für die ganze Ostschweiz. Die Olma ist heute die grösste Publikumsmesse in der Schweiz.

Ihr Niedergang würde schweizweit wahrgenommen.

Die übrige Schweiz würde mit etwas Häme nach St.Gallen blicken und sagen: «Schaut mal, die bringen nicht einmal mehr das zu Stande.»

Die Rettung der Olma ist eine Frage der Ehre?

Ich würde es so formulieren: Es wäre eine Blamage für die Ostschweiz, wenn die Olma in Konkurs ginge.

Finanzdirektor Marc Mächler: «Das wäre eine Blamage.» Bild: Ralph Ribi

Wie stark war die Regierung am Rettungsschirm für die Olma beteiligt?

Als deutlich wurde, dass die Coronakrise länger dauern würde als ursprünglich angenommen, war klar: Die von Stadt und Kanton geleisteten Darlehen von insgesamt 16,8 Millionen Franken reichen nicht, damit die Olma aus ihrer angespannten Finanzsituation findet. Es war uns wichtig, gemeinsam mit der Stadt als grösster Genossenschafterin und dem Bankenkonsortium als Geldgeber der neuen Halle eine nachhaltige Lösung zu erarbeiten, um die Olma auf stabile Füsse zu stellen.

An welche Bedingungen knüpfte die Regierung die Finanzhilfe?

Wir sagten deutlich, was wir uns vorstellen können und was nicht. Und wir stellten klare Bedingungen. Eine war, dass wir die Geschäftsstrategie des Olma-Verwaltungsrats von einer unabhängigen Stelle überprüfen lassen wollten. Eine zweite klare Ansage: Die Regierung unterstützt die Umwandlung des Olma-Darlehens in Eigenkapital. Aber eine darüber hinausgehende zusätzliche Kapitalerhöhung kommt nicht in Frage.

Ist die aktuelle Misere nur Corona geschuldet oder hätte sich die Olma schon früher neu erfinden müssen?

Corona war der Auslöser, aber die Krise hat verschiedene Trends verstärkt. Wir sehen zum Beispiel, dass es länger dauern könnte, bis die Menschen an Publikumsmessen zurückkehren. Die Olma braucht künftig zwingend zusätzliche Ertragsquellen. Auch die neue Halle muss ausgelastet werden, denn nur so kann die Olma sie amortisieren. Und dafür braucht es die richtigen Konzepte.

Kantonsräte bezweifeln, dass die Olma diese hat. Was hat Sie überzeugt?

Mir ist bewusst: Im politischen Prozess wird man der Olma und der Regierung nur teilweise glauben. Deshalb liessen wir die Strategie von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC durchleuchten. Die externen Experten bestätigten uns, dass die Annahmen der Olma aus heutiger Sicht realistisch sind.

Der Comptoir Suisse in Lausanne, die Züspa in Zürich, die Muba in Basel – alle wurden bereits vor Corona eingestellt. Warum hat die Olma eine Zukunft?

Die Olma hat den grossen Vorteil, dass sie das jährliche Treffen der Ostschweiz ist. Warum besuchen die Menschen die Halle 4 und 5? Weil sie sich treffen und austauschen wollen. Darauf hat die Olma immer gesetzt, und ich glaube, dass dieses Grundbedürfnis bestehen bleibt. In diesem Punkt unterscheidet sich die Olma entscheidend von internationalen Fachmessen wie der Basel World, die es heute ja nicht mehr gibt.

Aber auch die Olma-Messen wollen verstärkt auf Fachmessen setzen.

Die Olma-Messen wollen zwei Fachmessen dazugewinnen. Dem ist so. Das wird ein zusätzliches Geschäft sein, um die neue Halle zu bespielen. Dies aber in Ergänzung zur Olma im Herbst, sie wird der grösste Umsatzbringer bleiben.

Finanzdirektor Marc Mächler: «Ich sehe keine Alternative.» Bild. Ralph Ribi

Warum soll der Kantonsrat der Umwandlung des Olma-Darlehens in Eigenkapital zustimmen?

Nur so können wir die Olma langfristig sichern und grösseren Schaden verhindern. Ich bin überzeugt, dass auch der Kantonsrat die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Olma anerkennen wird. Ich sehe keine Alternative zu dieser Massnahme.

Ist die Olma mit den getroffenen Massnahmen dauerhaft gesichert?

Mit der Umwandlung der Darlehen von Stadt und Kanton in Eigenkapital und der Kapitalerhöhung um 20 Millionen Franken ist die Finanzierung der Olma bis in die frühen 2030er-Jahre gesichert. Das hat uns PWC bestätigt. Wir können nicht jedes Jahr mit einer neuen Vorlage ins Parlament gehen.

Können Sie versprechen, dass dies der letzte Rettungsschirm ist?

Wir haben solide Hinweise, dass unsere Annahmen zutreffen und unser Plan aufgehen wird. Garantien kann niemand abgeben. Käme beispielsweise eine weitere Covid-Welle, sähe die Situation wieder anders aus.

Ist der Bau der neuen Halle rückblickend ein Fehler?

Das Timing ist ungünstig, ganz klar. Wir kommen aus der Coronakrise, das Messewesen ist im Umbruch und wegen der Bauteuerung wird die Halle rund zehn Millionen Franken mehr kosten. Doch wir müssen nun das Beste daraus machen. Die Alternative wäre eine teure Bauruine.

Hätte der Bau nicht gestoppt werden können?

Nein, denn die Deckelkonstruktion war mit dem Bundesamt für Strassen eng abzustimmen. Für die ganze Sanierungsplanung der Autobahn gab es nur ein enges Zeitfenster.

Und nun muss das Kunststück einfach gelingen.

Ja, die Olma ist in gewissem Masse zum Erfolg verdammt. Aber die Halle 1 ist auch eine grosse Chance.

Selbst die Banken zweifeln mittlerweile, sonst müsste nicht der Staat einspringen. Wie sehen Sie das als ehemaliger Banker?

Meine grösste Angst war immer, dass die Banken aussteigen könnten. Doch sie stehen voll hinter der Olma. Wäre das nicht der Fall, wären sie längst ausgestiegen. Denn es gibt verschiedene Zinskonditionen, welche die Olma nicht mehr einhalten kann.

Stellten die Banken zusätzliche Bedingungen?

Die Verschuldungskapazität der Olma ist begrenzt – und ausgeschöpft. Deshalb war es den Banken nicht möglich, zusätzliche Kredite zu sprechen. Das führte dazu, dass die öffentliche Hand bereits in der ersten Phase der Coronakrise mit Darlehen einspringen musste. Und auch jetzt sind Kanton und Stadt St.Gallen wieder gefragt.

Bei der Bus Ostschweiz AG will der Kanton seine Aktien abstossen, bei den Olma-Messen will er Aktionär werden. Ist das nicht widersprüchlich?

Das sind zwei ganz unterschiedliche Fälle. Bei den Bussen vergibt die öffentliche Hand Leistungsaufträge. Dort gibt es auch mehrere Anbieter. Wenn der Kanton im öffentlichen Verkehr gleichzeitig Aktionär und Besteller ist, kommt es zu Interessenskonflikten. Bei den Messen besteht diese Gefahr nicht, hier vergeben wir keine Leistungsaufträge. Dazu kommt: Die Ostschweizer Kantone und die Stadt St.Gallen sind seit der Gründung an der Olma beteiligt. Als historischer Genossenschafter stehen wir ihr auch in schlechten Zeiten bei.

Die Nachbarkantone haben bislang noch keine Olma-Aktien gezeichnet. Sind Sie enttäuscht?

Ich würde es sehr begrüssen, wenn sie sich nochmals engagieren würden. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen, wenn ich die jüngsten Aussagen des Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer richtig deute. Und die beiden Appenzeller Kantone haben meines Wissens noch nicht entschieden.

Empfehlen Sie uns als ehemaliger Banker den Kauf einer Olma-Aktie?

Ich habe bereits zwei Aktien gezeichnet.

Weil die Olma-Aktie eine gute Renditeanlage ist?

Nein, das ist sie aus Bankersicht eher nicht. Doch es gibt auch Aktien, die man aus emotionalen Gründen hält. Ich hoffe, dass ich mit meiner Frau an die Generalversammlung gehen kann und dieser Anlass zu einer Art zweiten Olma im Frühling wird.

Was ist für die Attraktivität des Kantons wichtiger: die Olma oder das gescheiterte Projekt Wil West?

Aus der Geschichte und auch aktuell ist die Olma für die Ostschweiz bedeutender. Wil West hat das Potenzial, für die Ostschweiz eine entscheidende Arealentwicklung zu werden.

Sie reden von Potenzial. Wil West ist doch tot, das Volk will dieses Grossprojekt nicht.

Man muss nüchtern festhalten, worüber wir abgestimmt haben: über einen Kredit zur Erschliessung des Bodens im St.Galler Besitz. Wir stimmten nicht über das Gesamtprojekt ab, auch nicht über den Autobahnanschluss und auch nicht über die Einzonung des Landes. Ich stelle fest, dass selbst die Gegnerschaft das Nein unterschiedlich interpretiert.

Das zeigt doch vor allem eines: Wil West ist und bleibt nicht fassbar.

Es ist uns in der Tat nicht gelungen aufzuzeigen, was Wil West ist. Den Abstimmungskampf bestimmten zwei Themen: der Landverbrauch und der Autobahnanschluss. Das sind zwei Elemente des Projekts. Wir machten den Fehler, das Ganze, das Gesamte zu wenig herauszustreichen.

Aber das Signal der Bevölkerung ist klar: Sie will Wil West nicht und das Land erhalten.

Etwas ist dabei wichtig: Das gesamte Areal liegt auf Thurgauer Boden, die Einzonung ist eine Thurgauer Angelegenheit, da kann St.Gallen nicht mitentscheiden. Der Thurgau hat bereits angekündigt, die Einzonung wie geplant vorzunehmen. St.Gallen wird damit voraussichtlich 2024 Besitzerin von eingezontem Land sein. Es stellt sich dann die Frage, was der Kanton damit machen soll.

Er wird es dem Thurgau verkaufen.

Das ist eine Variante. Wir können das eingezonte Land in einer ersten Phase aber auch einfach ruhen lassen und eine Verkaufsvorlage an den Kantonsrat ausarbeiten und diesen darüber entscheiden lassen.

Sind nach dem Nein vom Sonntag grosse Arealentwicklungen im Kanton noch möglich?

Solche Abstimmungen sind die Ausnahme, denn: In der Regel ist der Kanton nicht Eigentümer des Bodens, bei Wil West ist er es. Eine solche Abstimmung über den ganzen Kanton zu führen, ist schwierig.

Welche anderen Möglichkeiten hat die Regierung, eine dynamische Wirtschaftsentwicklung anzustossen?

Wir können auch in anderen Regionen Impulse geben, indem wir zum Beispiel raumplanerisch die Voraussetzungen dafür schaffen. Das machten wir schon mehrfach und werden es auch künftig tun.

Wird es andernorts einfacher sein?

Nein, Arealentwicklungen werden es grundsätzlich schwerer haben. Der Verbrauch von Kulturland und die Verkehrserschliessung sind Themen, die schweizweit kritisch beäugt werden.

Ein Warnsignal also auch für den geplanten neuen Autobahnanschluss in St.Gallen?

Ein Hauptkritikpunkt von Wil West, der Verschleiss von Boden, ist in St.Gallen kein Thema. Dort wird sehr vieles unterirdisch gebaut, es geht kein Kulturland verloren.

Finanzdirektor Marc Mächler: «Wir sind definitiv kein Sanierungsfall.» Bild: Ralph Ribi

Die Olma, die Spitäler, das Theater – alle schreien nach Geld. Ist St.Gallen ein Sanierungsfall?

Wir haben dank unserer nachhaltig orientierten Finanzpolitik Reserven von über einer Milliarde. Wir werden die Projekte, die Mehrkosten verursachen und das gibt es immer, tragen können. Wir sind finanziell sehr solide unterwegs und definitiv kein Sanierungsfall.

