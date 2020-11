Rettet Corona das Spital Rorschach? Rorschach soll St.Galler Covid-19-Station werden. So plane es der Kanton. Seit ein paar Tagen würden am Spital am See bereits Coronapatienten behandelt. Solche Aussagen machen aktuell die Runde. Ist dem so? Führt die Pandemie dazu, dass die Schliessung des Spitals Rorschach vom Tisch ist? Regula Weik 18.11.2020, 17.00 Uhr

Die Auslastung der Spitäler ist seit Wochen das grosse Thema. So überrascht nicht, dass da und dort gemunkelt wird, der Kanton plane in Rorschach eine St. Galler Coronastation. Bekannt ist: In Rorschach wird seit Sommer nicht mehr operiert. Das Kantonsspital hat denn auch bereits Fachpersonal der Standorte Flawil und Rorschach nach St. Gallen geholt – zur Bewältigung der Pandemie. Stimmt es, dass nun an Corona erkrankte Patienten von St. Gallen nach Rorschach verschoben werden und dort eine Art St. Galler Coronaspital geplant ist?

Es würden Coronapatienten in Rorschach behandelt, sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St. Gallen. Aktuell sind es elf – alle müssen nicht intensivmedizinisch betreut werden. Das Kantonsspital habe in der aktuellen Situation zehn Stationen definiert, auf denen an Corona erkrankte Patientinnen und Patienten, die Spitalpflege, aber keine Intensivpflege benötigen, behandelt werden. Zwei Stationen mit maximal 30 Plätzen befänden sich im Spital Rorschach. «Wir könnten diese Plätze auch in St.Gallen anbieten», sagt Lutz.

«Weil wir aber aktuell in Rorschach Platz haben und das Personal noch vor Ort vorhanden ist, macht es Sinn, diese Möglichkeit zu nutzen.»

Verzögert Corona die Spitalschliessung in Rorschach?

Rorschach gehört zu jenen vier Regionalspitälern im Kanton, die geschlossen werden sollen. Das Spital am See soll als erstes aufgehoben werden, nämlich bereits 2021. Wirkt sich die Pandemie auf diesen Entscheid aus? Wird die Schliessung aufgehoben oder verschoben? Mediensprecher Lutz sagt:

«Wir schliessen aus heutiger Sicht aus, dass die Coronapandemie die Aufhebung des stationären Angebotes in Rorschach verzögern wird.»

Sollte sich aber wider Erwarten zeigen, dass aufgrund nochmals massiv steigender Fallzahlen ein Herauszögern der Schliessung sinnvoll wäre, «dann würde man das selbstverständlich prüfen». Und dann betont Lutz einmal mehr:

«Die wirklich beschränkte Ressource sind nicht die Betten oder die Beatmungsgeräte, sondern das Fachpersonal, das wir auch in St.Gallen gut gebrauchen können.»

Was für Rorschach gilt, gilt auch für Flawil. Auch im dortigen Spital werden Coronapatienten betreut. Aktuell sind es 15. Maximal könnten in Flawil drei Stationen mit insgesamt 53 Betten in Betrieb genommen werden. Und wie viele sind es am Kantonsspital? Am Mittwochvormittag lagen 39 an Corona erkrankte Patientinnen und Patienten auf einer normalen Bettenstation, 20 weitere wurden auf der Intensivstation betreut.

Weiterer Bettenausbau möglich

Das Kantonsspital St. Gallen verfügt derzeit insgesamt über etwas mehr als 180 Betten für Coronapatienten – ohne Intensivplätze. Möglich ist dies, weil Wahleingriffe zurückgestellt werden. Im Normalbetrieb wären es lediglich 50 bis 75 Betten.

Ein weiterer Ausbau auf maximal 350 Betten für an Corona erkrankte Patienten ist möglich – «immer vorausgesetzt, dass uns dann auch genügend Fachpersonal zur Verfügung steht», sagt Lutz. Das Ausschöpfen der maximalen Kapazität hätte denn auch zur Folge, dass «zwingend auf sämtliche Wahleingriffe verzichtet und auch das ambulante Angebot mit Ausnahme der dringend notwendigen Behandlungen, wie etwa eine Chemotherapie, ganz heruntergefahren wird», so Lutz.