ResTZucker: Nix Deutsch - nix Rechnen Rechnen ist eine Kunst. Die aber erst zum Zug kommt, wenn man die Aufgabe überhaupt lesen kann. David Angst 18.01.2020, 12.00 Uhr

David Angst, Chefredaktor Thurgauer Zeitung. Ralph Ribi

«Ohne Sprache läuft auch in der Mathe nichts.» Diese Nachricht ist Balsam für alle geschundenen Phil.-Einer-Seelen. Sie entkräftet nämlich das Klischee, dass man, um an der ETH zu studieren, nur gut genug rechnen können müsse. Nein, man muss dafür auch Deutsch können. So reicht es gemäss neuem Lehrplan nicht, dass man den Wasserkreislauf bloss «kennt». Man muss ihn auch beschreiben können.