GLOSSE Asylbewerber als Goldesel und Autoposer als Schweizer Exportschlager ResTZucker: Zwei Immigrationsgeschichten dieser Woche zeigen: Die Welt ist oft komplizierter, als man meint. David Angst 19.06.2021, 11.55 Uhr

In Deutschland verhasst, in der Schweiz beliebt: Autoposer. Kapo AG

Die erste Geschichte ist fiktiv, könnte sich aber durchaus so abgespielt haben. Der afghanische Ingenieur Ahmed Abdul-Ghani (Name der Redaktion bekannt) flieht mit seiner Frau und fünf Kindern vor den bösen Taliban und kommt nach abenteuerlicher Reise ins malerische Bischofszell. Dort empfängt man ihn freundlich und päppelt die geschundene Familie auf. Immerhin hat das Städtchen eine Tradition als Zufluchtsort für Pilger und Flüchtlinge.

Da Bischofszell vor einigen Jahren ein kostspieliges Radrennen organisierte, ist es finanziell nicht auf Rosen gebettet. Die Bundespauschale für Flüchtlingsbetreuung kommt der Stadt also ganz gelegen. Am Ende bleibt ihr gar noch ein Gewinn übrig. Selig sind die Barmherzigen.

Abdul-Ghani findet alsbald einen Topjob als Ingenieur bei Stadler oder Rieter. Er verdient im Monat 15'000 Franken (Quelle: Urs Martin). Und als die Stadt Bischofszell ihn auffordert, einen kleinen monatlichen Obolus von, sagen wir, 500 Franken zurückzuzahlen, nimmt er einen Anwalt. Wie undankbar.

In der zweiten Immigrationsgeschichte geht es um Ausländer, die sich breitmachen, die Infrastruktur missbrauchen und den Verkehr behindern. Das jedenfalls behaupten die Deutschen. Eigentlich handelt es sich aber nur um junge Schweizer, die am Wochenende mit ihren teuren Schlitten in Singen und Konstanz ein wenig das Leben geniessen.

Das Ganze ist ein interkulturelles Missverständnis. Deutschland hat generell ein anderes Verhältnis zu Autoposern als die Schweiz. In Deutschland werden diese aufgestellten jungen Leute von der Polizei verfolgt und gebüsst. Und was machen wir in der Schweiz mit unseren Autoposern? Wir lassen sie in der Fussballnati spielen.