Zwischenbilanz Die St.Galler Regierung im Stresstest: So haben sich die sieben Regierungsräte bisher geschlagen Das sind ihre Stärken, das ihre Schwächen, das ihre Leistungen: So meistern die St.Galler Regierungsrätinnen und Regierungsräte ihre Aufgaben – ein Zwischenzeugnis zur Halbzeit ihrer Amtsdauer Regula Weik, Marcel Elsener, Noemi Heule und Adrian Vögele Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Laura Bucher leitet das Departement des Innern des Kantons St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Ihr Einstieg war farbig: Kaum war Laura Bucher (SP) in der Pfalz eingezogen, kursierte in den sozialen Medien eine Aufnahme aus ihrem Büro – die Regierungsrätin bequem auf einem roten Sofa. Eine Bestätigung für all jene, die seit eh und je der Meinung sind, die Regierung schiebe eine ruhige Kugel. Bucher dürfte dies anders erlebt haben.

Frühe Förderung, Covid-Unterstützung für Kulturschaffende und Privatpersonen, Gemeindestrukturen, Altersleitbild, neue Bibliothek, Förderung von Familien – das Innere ist ein Gemischtwarenladen. Die 37-Jährige formuliert es so: «Mein Departement arbeitet an vielen wichtigen und unterschiedlichen Vorhaben.»

Auf die Frage, welche Projekte sie in der zweiten Legislaturhälfte noch unter Dach bringen möchte, folgt eine A4-Seite – sie holt sich damit mit grossem Abstand auf die anderen sechs Regierungsmitglieder den «Schreibfleisspokal».

Die vielfältigen Aufgaben kommen ihr zupass. Sie ist breit interessiert, breiter als ihr Vorgänger – das dürften einzelne Ämter in ihrem Departement freudig zur Kenntnis nehmen. Sie ist unkompliziert im Umgang, Konturen und klare Kanten sind noch wenig spürbar, manchmal wirkt sie gar parteiprogrammatisch und versteckt sich hinter bürokratischen Phrasen. Gerade bei Familienthemen könnte sie pointierter und fordernder auftreten, um ihr Profil zu schärfen.

Falls sie sich dereinst in der Pfalz langweilt, könnte sie ihre Vielseitigkeit als Rektorin einer Kantonsschule einbringen.

Bruno Damann wechselte vor zwei Jahren widerwillig ins Gesundheitsdepartement. Bild. Benjamin Manser

März 2020: Er sitzt fest im Sattel als Regierungsrat, erzielt das beste Resultat aller Kandidierenden. Wenige Wochen später bestimmt ihn das Kollegium zum neuen Gesundheitschef. Es ist nicht sein Wunsch. Bruno Damann ist kurz davor, den Bettel hinzuwerfen. Er tut es nicht. Er reagiert auf seine Weise, nimmt seine engsten Mitarbeiter ins neue Departement mit und löst damit einen kleinen Skandal aus. Da blitzt auf, was ihm längst nicht alle zutrauen: Er kann sich durchsetzen.

Zum Warmlaufen bleibt ihm keine Zeit. Corona wütet, die Spitalschliessungen lassen die Emotionen hochgehen. Damann bleibt gelassen. Zu gelassen, monieren die einen und werfen ihm Arbeitsverweigerung vor. Erfrischend sachlich, loben die anderen, mit seiner unaufgeregten Art bringe er Ruhe in manch aufgeheizte Debatte.

Damann steckt die Kritik ein – und weg. Das Lob nimmt er entgegen – und macht weiter. Er ist kein Mann grosser Worte, grosser Gesten und grosser Auftritte. Fühlt er sich in einer Runde wohl, ist er gesprächig, unterhaltsam, humorvoll. Wird er zum wiederholten Mal vor die TV-Kameras gezerrt, verraten Gesichtsausdruck und Körperhaltung seinen Widerwillen. Da würden mehr Gelassenheit, mehr Souveränität nicht schaden.

Was steht noch an? Spitalstrategie weiterführen und beenden, Gesundheitsgesetz überarbeiten, Spitalstrukturen anpassen: Die Arbeit geht dem Mitte-Politiker so rasch nicht aus.

Damann ist kein Leader, aber seine Stimme dürfte in der Regierung Gewicht haben. Wird sie 2024 verstummen? Er habe sich nach der intensiven Coronazeit «noch keine grossen Gedanken» zu seiner Zukunft gemacht, sagt der 65-Jährige. Unser alternativer Vorschlag zur Pfalz: Rebbauer.

Fredy Fässler steht dem St.Galler Sicherheits- und Justizdepartement vor. Bild: Ralph Ribi

Es dauerte keine zwei Wochen in seiner dritten Amtsperiode, da war Fredy Fässler bereits ins erste Fettnäpfchen getreten. Im Juni 2020 äusserte er sich im «Tages-Anzeiger» wohlwollend über die illegalen Black-Lives-Matter-Demonstrationen – und geriet selbst in die Schusslinie von Kritikern.

Als oberster Polizeidirektor der Schweiz hat Fredy Fässler die grösste Reichweite der sieben St.Galler Regierungsräte und ist in dieser Funktion immer wieder für Schlagzeilen gut. Denn Fässler teilt gerne aus; es scheint ihm geradezu Spass zu machen, sich an Feind und Freund zu reiben.

Zuletzt legte er sich mit der eigenen Partei an, als er sich gegen das Frontex-Referendum stellte. Mit seiner direkten Art und manchmal saloppen Wortwahl hebt sich der Bauernsohn erfrischend von seinen betont korrekten Amtskollegen und -kolleginnen ab.

Da hilft es, dass der SP-Doyen nicht nur austeilen, sondern auch einstecken kann. Er bleibt selbst im Kreuzfeuer frohgemut, ein verschmitztes Lachen im Gesicht. Plaudert er einmal drauflos, sprudelt der Redefluss fast unaufhaltsam. Mit Ende der Amtszeit erreicht der einstige Anwalt und Mediator das Pensionsalter. Da brauche es gute Gründe oder wichtige laufende Projekte, um noch einmal zu kandidieren, sagt er.

An Projekten mangelt es dem 63-jährigen jedenfalls nicht, für die zweite Amtszeithälfte listet er viele Vorsätze auf: Als Präsident der Polizeidirektorenkonferenz will er unter anderem gegen häusliche Gewalt, Femizide und Menschenhandel vorgehen, im Kanton den Kampf gegen Cybercrime intensivieren. Unser alternativer Vorschlag zur Pfalz, die er jeweils mit dem E-Bike ansteuert: Velokurier.

Susanne Hartmann leitet das St.Galler Bau- und Umweltdepartement. Bild: Ralph Ribi

Der Auftritt der Wilerin in senfgelben Hosen oder im Jeansjäckli sticht ins Auge und wirkt neben den biederen Anzugträgern erfrischend: Susanne Hartmann war die erste Stadtpräsidentin im Kanton und ist nun die erste Frau an der Spitze des Baudepartements. Pardon, Bau- und Umweltdepartement, mit der Umbenennung unterstrich die Mitte-Politikerin ihren Gestaltungswillen.

Nun muss sie beweisen, dass der begrünte Amtssitz mehr ist als Fassadenschmuck. «Die Themen Klima und Energie stehen weit oben auf meiner Agenda», sagt sie und will das Energiekonzept beharrlich umsetzen. Dass der Klimaschutz nicht leicht fällt, zeigte der Kantonsrat, der das Baugesetz nicht «eingrünen» wollte.

Viel Energie brauchen auch andere Herkulesaufgaben im Scharnierdepartement: Allein die überfällige Immobilienstrategie, die 2023 vorliegen soll, verlangt komplexe Absprachen. Dabei muss die Bauchefin – Stichwort Polizeiprovisorien – ausbaden, was andere Departementsleiter vor ihr versäumten.

Die 52-Jährige wird die Herausforderungen allen Widerständen zum Trotz meistern: Das Wiler Stadtpräsidium lässt die Mitte-Politikerin gestählt hinter sich, nachdem sie sich immer wieder gegen Kritiker behaupten mussten. Als zähe Schafferin hat sie den Tritt im happigen Departement gefunden. Öffentlich wurde sie allerdings wenig wahrgenommen – ihr Departement stand während der Pandemie nicht im Fokus.

2024 trete sie «sehr gern wieder an», sagt Susanne Hartmann, «da mir meine Tätigkeit ausserordentlich gut gefällt». Wenn es dereinst doch ein anderer Beruf sein müsste, könnten wir uns die passionierte Köchin als innovative Gastwirtin vorstellen.

Stefan Kölliker ist seit 14 Jahren Bildungsdirektor. Bild: Michel Canonica

Er ist der Amtsälteste: Seit 14 Jahren gehört Stefan Kölliker der St.Galler Regierung an – seit jeher als Bildungsdirektor. Dass er fest im Sattel sitzt, lässt er das Gegenüber auch mal spüren, was gelegentlich leicht überheblich wirkt. Immer akkurat gekleidet, scheint die stets bunt gemusterte Krawatte sein liebstes Accessoire.

Der 51-Jährige war in den letzten zwei Jahren immer wieder als Krisenmanager gefordert. In der Coronazeit waren die Schulen nebst den Spitälern der Brennpunkt schlechthin. Kölliker stand im Kreuzfeuer zwischen warnenden Gesundheitsfachleuten, protestierenden Schülerinnen, erschöpften Lehrpersonen und empörten Maskengegnern. Seine Maxime, die Schulen von Massnahmen, so gut es geht, zu verschonen, zog er durch, trotz teils harscher Kritik.

Einen wenig erfreulichen Hintergrund hat auch das neue Universitätsgesetz, das Kölliker bis zum Ende der Legislatur unter Dach und Fach bringen möchte. Verschiedene Lehren, die der Kanton aus den Spesenaffären an der HSG gezogen hat, prägen den Entwurf, der weitere Reputationsschäden für die Uni vermeiden soll.

Er selber kommt leidlich ungeschoren aus der Affäre. Lange konnte er sich allerdings nicht ausruhen: Mit seinem forschen Vorgehen bei der Umstrukturierung der Berufsschullandschaft hat er sich sogleich neue Feinde geschaffen.

Zu Köllikers Herzensangelegenheiten gehört der Sport, hier hat er mit dem Förderprojekt «Sportvision Ost» einen Pflock eingeschlagen. Ein Sportfördergesetz soll noch in dieser Amtszeit folgen. Fragen zu seiner weiteren Zukunft seien «gegenwärtig noch nicht angebracht». Was er noch tun könnte, liegt auf der Hand respektive in den Füssen des Eishockeyaners: Sportfunktionär.

Marc Mächler steht dem Finanzdepartement des Kantons St.Gallen vor. Bild: Benjamin Manser

Man merkt es ihm an: Als ehemaliger Bankmanager ist Marc Mächler (FDP) im Finanzdepartement am richtigen Ort. Gegenüber seiner Zeit als Baudirektor hat er an Lockerheit gewonnen und an Profil zugelegt. Dass es ihm an der wichtigen Schaltstelle passt, bestätigt er gleich selber: «Ich werde aus heutiger Sicht nochmals für den Regierungsrat kandidieren», sagt der 52-Jährige, der nun eine Leaderrolle in der Regierung einzunehmen scheint.

Wobei: Mächlers Finanzpolitik ist mindestens so vorsichtig wie jene seiner CVP-Vorgänger. Und er leistet – so der bisherige Eindruck – noch weniger Widerstand gegen Aufträge des Parlaments. So hat der Kanton auf Geheiss der bürgerlichen Mehrheit zuletzt eine eher seltsame Pirouette gedreht: Er spart rund 70 Millionen Franken, hat aber zugleich die Steuern gesenkt, was ihn etwa 70 Millionen Franken an Einnahmen kostet.

Für Mächler läuft es dennoch gut: Auf die coronabedingten Geldsorgen folgten Rekordergebnisse, – auch weil der Bund den Löwenanteil der Coronakosten bezahlte –, der Kanton sitzt auf Reserven von weit über einer Milliarde Franken und ist praktisch schuldenfrei. Akute Geldsorgen hat Mächler somit mit Blick auf den Rest der Amtszeit keine. Zu den Projekten, die er noch abschliessen will, gehört die Anschubfinanzierung für das Areal Wil West – der 35-Millionen-Kredit kommt im September vors Volk.

Mächler sitzt in der Europakommission der Konferenz der Kantonsregierungen und übt in dieser Funktion Kritik am Scheitern des Rahmenabkommens. Sollte ihn die Zahlenjonglage doch einmal langweilen, könnte er, der Reisen als Hobby angibt, auch als Pilot durchgehen.

Beat Tinner ist Volkswirtschaftsdirektor. Bild: Ralph Ribi

Obwohl langjähriger Gemeindepräsident von Wartau, Kantonsrat, Gemeindeverbandschef und Präsident der IG öffentlicher Verkehr wurde der freisinnige Werdenberger immer etwas unterschätzt. Im Volkswirtschaftsamt zeigt sich Beat Tinner wie gewohnt bodenständig-volksnah, packt an und will auch als Macher wahrgenommen werden. Obwohl er auf Musterschüler macht, kann er seine Tollpatschigkeit manchmal nicht ganz verbergen.

«Pudelwohl» fühle er sich in der Regierung, obwohl ihn Corona forderte wie sonst nur den Gesundheitschef. Bei der Verteilung der Härtefallgelder war der 51-Jährige im Element und scheute keine Härten: Corona sei «ein Brandbeschleuniger für die Strukturbereinigung in bestimmten Branchen», sagte er. Und er wehrte sich gegen das Image des «Trödelkantons».

Am stärksten wirkt der Bauernsohn, wenn er Errungenschaften für den S-Bahnausbau präsentiert oder vor Förstern auftritt. Den scheuen spitzbübischen Humor verliert der Skifahrer auch nicht, wenn er im Gegenwind steht, wie damals, als er auf der Wildhauser Skipiste vor SRF-Kameras den Tourismus im Kanton umkrempeln wollte. Ob ihm die erwünschte Start-up-Förderung und ein zugkräftiger Innovationspark Ost gelingen, steht auf einem andern Blatt.

Die vom Kantonsrat geforderte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten wird ihm in der Lösungssuche mit den Sozialpartnern alle Konsenskräfte abverlangen. Alles andere als ein Blender, spricht Tinner von «ein paar spannenden Themen», denen er sich in den nächsten Jahren widmen möchte. Natürlich tritt er nochmals an. Obwohl er als Lokführer sicher auch eine gute Falle machte.

