Radikal-religiöse Gruppe muss Wildhaus verlassen

Zwangsversteigerung «Heilige Stätte» in Wildhaus versteigert: christlich-fundamentalistische Gemeinschaft verlässt den Ort Eine umstrittene Gruppe soll sich im ehemaligen Gemeindehaus von Wildhaus eingenistet haben. Nun hat die Genossenschaft Bionarc ihren Hauptsitz verloren. Noemi Heule Jetzt kommentieren 24.09.2021, 20.57 Uhr

Eine umstrittene Liegenschaft wechselt den Besitzer: Der Hauptsitz der Bionarc-Genossenschaft in Wildhaus wurde zwangsversteigert. Bild: Noemi Heule

Ein Angebot, drei Aufrufe, Akte geschlossen. Es geht schnell, als am Freitag in Wildhaus die Versteigerung des ehemaligen Gemeindehauses über die Bühne der Mehrzweckhalle geht. Während Wanderer draussen die Herbstsonne auskosten und sich in Richtung Churfirsten aufmachen, haben sich 15 Leute unter flackernden Neonröhren eingefunden, um über die Zukunft der Liegenschaft zu befinden, die als sogenannte «heilige Stätte» Unheil ins Dorf brachte.

Die Mehrheit will als Gast teilnehmen, nur eine Handvoll macht das Kreuz bei der Eingangskontrolle daneben, um sich als Bieter auszuweisen. Es sind Nachbarn oder Schaulustige, die der Gwunder an die öffentliche Versteigerung gelockt hat. Sie wollen wissen, wie es weitergeht im Tanzhaus 3, wo sich mitten im Dorfkern eine argwöhnisch beäugte Vereinigung eingenistet hatte und dieses Nest weiter ausbauen wollte.

Einsprachen und Schulden häufen sich

Die Genossenschaft Bionarc hatte das Anwesen für 1,1 Millionen Franken erstanden; bevor der «Beobachter» diese 2018 als christlich-fundamentalistische Gemeinschaft enttarnte. Seither spitzte sich der Streit mit den Nachbarn zu, der sich in Einsprachen gegen das geplante Bauprojekt manifestierte. Gleichzeitig häuften sich Hypothekarschulden bei der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg an, deren Pfändungsbegehren die Zwangsversteigerung auslöste.

Bis zuletzt vermutete manch einer in Wildhaus, dass die Genossenschaft das Geld für ihren Hauptsitz doch noch auftreiben und die Enteignung verhindern kann oder gleich selbst mitbietet. Die aufgebaute Spannung verpufft innert Sekunden unter dem Neonlicht. Der Verkaufspreis schaukelt sich nicht langsam hoch, in die Nähe von 950'000 Franken, dem Schätzwert der Liegenschaft. Von null Franken springt das erste Gebot auf 805'000. Dabei bleibt es, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Zuschlag geht an die Gläubigerin, die Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg.

Nachbarn wehren sich gegen Zufahrtsstrasse

Gemeindepräsident Rolf Züllig, der in der vordersten Reihe Platz genommen hat, während sich die Schaulustigen in die hinteren Ränge drängten, ist zufrieden mit dem Ausgang. Er sei froh, dass man eine gute Lösung für «die Problematik» gefunden habe, sagt er. Die Gemeinde selbst sei nicht interessiert gewesen am ehemaligen Behördensitz, der mit dem Zusammenschluss von Wildhaus und Alt St.Johann überflüssig geworden war.

Rolf Züllig, Gemeindepräsident Wildhaus-Alt St.Johann Bild: PD

«Die öffentliche Hand kann keine Liegenschaft kaufen, nur um Unheil zu verhindern.»

Wie bereits zuvor betont er, dass man die ehemaligen Eigentümer nicht nach ihrer Gesinnung, sondern allein nach baurechtlichen Kriterien beurteilt habe. Und räumt dennoch ein, dass es nicht die Absicht der Gemeinde gewesen sei, die Liegenschaft an eine sektenähnliche Gruppierung abzutreten. Das Grundstück wurde 2013 an ein Ehepaar verkauft, das als Mieter das Vorkaufsrecht besass. Dieses, selbst Mitglied des Bionarc-Vorstandes, überschrieb es später der Genossenschaft.

Kaum ist das erste und letzte Gebot gesprochen, die Formalitäten geklärt, stieben die Besucher davon. Viele von ihnen in dieselbe Richtung, wo sich hinter dem katholischen Kirchturm die Bauvisiere in die Höhe recken. Das unscheinbare Haus mit dem weissen Verputz sollte um ein Stockwerk in die Höhe wachsen und Platz für acht Wohnungen bieten. Nicht nur gegen dieses Vorhaben gingen Einsprachen ein, sondern auch gegen die nötige Aufwertung der Zufahrtstrasse. Die Gemeinde hatte zu Gunsten der Bauherrschaft entschieden; Petitionäre stemmten sich mit 200 Unterschriften dagegen. Der Rechtsstreit ist momentan vor Verwaltungsgericht hängig. Nun sind die Nachbarn, die sich vordergründig gegen den überdimensionierten Bau zur Wehr setzten, beruhigt. Es sei eine «verfahrene Situation» gewesen, heisst es. Und mit Blick auf die Zuzüger: ein «unschönes Gefühl».

Ein Zufluchtsort für die Zeit des Umbruchs

Vor dem Haus parkt ein schwarzer Kombi, der offene Kofferraum gibt den Blick auf Zügelkisten frei. Bis Ende September müssen die Bewohner und einstigen Besitzer das Haus verlassen. Zwei Männer, die zuvor noch – hinter den Masken verborgen – teilnahmslos unter den Zuschauern weilten, beladen das Auto, sie sind in Eile, gerne lassen sie sich im Dorf nicht mehr blicken. Medienanfragen haben sich die Vorstandsmitglieder der Bionarc Genossenschaft in der Vergangenheit verweigert, und auch jetzt wollen sie keine Stellung nehmen zu den Vorwürfen, die sie als Nachbarschaftsneid abtun und die auf falschen Aussagen von Aussteigern beruhten.

«The Kingdom of Pesch» heisst der Blog, der die Machenschaften einer Gruppierung aufzeigt, die der «Beobachter» als radikal-religiös einstufte und gemäss Experten mehrere Kriterien der Sektencheckliste erfüllt. Sie soll sich «The Team» nennen. Unter Anführer Klaus Kurt Pesch, ein mittlerweile über 80-jähriger Deutscher, soll sie gemäss früherer Recherchen dieser Zeitung aus der St.Galler Gemeinde der freikirchlichen New-Life-Bewegung entstanden sein. Und vor allem soll The Team hinter der Bionarc-Genossenschaft stehen.

Charakteristisch für die Gruppe ist laut Aussteigern, dass sie heilige Orte einrichte, an denen Erwählte zur Zeit eines Umbruchs sicher seien. Dazu gehört eine Villa in Stein am Rhein, eine Halle im deutschen Öhningen und ein Landstück im südlichen Zipfel Australiens, wo Anführer Klaus Kurt Pesch in der Nachkriegszeit bei den Aborigines missioniert haben soll. Auch das Tanzhaus 3 soll einer dieser Zufluchtsorte sein, die durch Fronarbeit und Privatkredite ihrer Mitglieder gebaut und finanziert wurden.

Nur eine Baugenossenschaft?

Davon will Bionarc-Präsident Patrick Rupf nichts wissen. Man sei einfach eine Baugenossenschaft, die in Wildhaus ein Minergiehaus errichten wollte, mit christlichen Werten zwar, aber ohne sektiererischen Hintergrund. The Team gebe es nicht, wohl aber Klaus Kurt Pesch, zu dem er ein enges Verhältnis pflege und der ihn viel über Unternehmertum gelehrt habe. Er lobt dessen fussballerisches Talent und seinen Einsatz für die Aborigines. Alles Weitere, sagt er, könne man auf der Website der Genossenschaft nachlesen, wo die Angebotspalette von nachhaltigem Bauen über Schulungen oder IT-Dienstleistungen bis hin zu Marketing und Sicherheitstechnik reicht.

Wie es für die Genossenschaft weitergeht, die nun ihren Hauptsitz verloren hat, weiss er nicht, sagt er, bevor er den Kofferraum zuklappt und über die umstrittene Zufahrtsstrasse davonbraust. Auch die profanen Pläne der Bank für das einst auserwählte Haus sind nicht bekannt.