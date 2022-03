Zwangsarbeit in Dietfurt: Kanton zögert mit Aufarbeitung

Zwangsversorgung «Profit mit entrechteten Mädchen»: In Dietfurt wurden junge Frauen ausgebeutet – doch der Kanton St.Gallen zögert mit der Aufarbeitung In der Nachkriegszeit haben Schweizer Fürsorgeämter junge Frauen zur Fabrikarbeit im Toggenburg gezwungen – in der Spinnerei Dietfurt, die dem Industriellen Emil Bührle gehörte. Die SP fordert dringend eine Aufarbeitung. Jetzt äussert sich die Regierung. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Dietfurt mit dem «Fabrikkloster» Marienheim in der Mitte, fotografiert 1955. Bild: Werner Friedli/ETH-Bibliothek, Bildarchiv

«Das muss jetzt endlich auf den Tisch.» Elfriede Steiger, Zürcherin mit Rheintaler Wurzeln, sagte es in einem viel beachteten Artikel des «Beobachters», erschienen im vergangenen August. Die Recherche legte offen, wie in der Nachkriegszeit Hunderte junge Frauen aus der ganzen Schweiz von Fürsorgeämtern nach Dietfurt im Toggenburg geschickt wurden. 1954 traf es auch Elfriede Steiger.

Die Frauen, alle zwischen 16 und 20 Jahre alt, werden zwangsweise im Marienheim untergebracht, einem «Fabrikkloster». Sie müssen in der Spinnerei und Weberei Dietfurt AG arbeiten, die dem Grossindustriellen Emil Bührle gehört. Wer flieht, wird polizeilich gesucht. «Wir waren ein Produkt, das man ausnutzen konnte», so Steiger:

«Die Stadt Zürich hat mit uns Mädchen einen regelrechten Handel betrieben. Und mich an Bührle ausgeliefert.»

«Uns wurden Makel angehängt»

Viele Mädchen im Heim seien keineswegs «schwer erziehbar» gewesen, heisst es im Artikel weiter. «Dieser Makel wurde uns angehängt, um den Freiheitsentzug zu rechtfertigen», sagt Steiger. Manche der jungen Frauen hätten uneheliche Kinder gehabt, die ihnen weggenommen worden seien. «Andere hatten eine schwierige Vergangenheit. Eine ist vom Stiefvater missbraucht worden, eine war lesbisch.» Steiger selber stammt aus einer Familie mit vier Kindern, das Geld reichte nicht für alle. Die Mutter musste unterschreiben, dass sie ihre zwei jüngsten Kinder weggeben wolle. Statt in ein «geeignetes Erziehungsheim», wie von den Behörden behauptet, wurde Elfriede Steiger nach Dietfurt eingewiesen – faktisch als Zwangsarbeiterin.

Bührle bezahlte zwar Löhne, die aber fast vollständig für Kost und Unterkunft zurückbehalten wurden. Das Heim führten Ingenbohler Schwestern mit strenger Hand. Ausserhalb der Schichten in der Fabrik mussten die internierten jungen Frauen Haushalts- und Gartenarbeit verrichten, regelmässig beten – und am Sonntag in Zweierkolonne zum Gottesdienst marschieren. Elfriede Steiger beschreibt Letzteres im «Beobachter» als Spiessrutenlauf: «Das ist mir noch heute ein Trauma. Wir waren für die Leute die verdorbenen Mädchen. Wir waren zuunterst in der Hierarchie, alle blickten auf uns herab.» Viele junge Mädchen seien an ihrer Internierung in Dietfurt zerbrochen.

Die jungen Frauen arbeiteten täglich in zwei Schichten in der Spinnerei. Bild: Imago

Kritische Fragen im St.Galler Kantonsrat

Dass die bislang weitgehend unbekannte Geschichte des Marienheims ans Licht kommt, hat mit der grossen Kontroverse rund um Emil Bührle zu tun, die sich zunächst vor allem um seine Rolle als Kunstsammler und die Frage nach Raubkunst aus der Nazizeit drehte. Der Fall Dietfurt hat nochmals ein ganz anderes Kapitel geöffnet: Unter welchen Bedingungen wurde bei Bührle – und anderen Industriebetrieben – eigentlich gearbeitet? Und welche Rolle spielte dabei der Staat?

Bettina Surber, SP-Fraktionschefin im St.Galler Kantonsrat. Bild: Michel Canonica

Die Stadt Zürich hat soeben entschieden, ihre Rolle im Fall Dietfurt näher untersuchen zu lassen (siehe Kasten unten). Fragen stellen sich aber auch für andere «zuweisende» Gemeinden – und für den Kanton St.Gallen: Im St.Galler Kantonsrat hat SP-Fraktionschefin Bettina Surber die Regierung zu einer Stellungnahme aufgefordert.

«Zwangsarbeit war ab 1941 in der Schweiz verboten», heisst es in Surbers Interpellation:

«Über Fürsorgeinstrumente wurde Unrecht behördlich angeordnet und toleriert, und einem Grossindustriellen wurde Profit mit der Arbeit von entrechteten Mädchen und jungen Frauen ermöglicht.»

Surber stellte Fragen zu den damaligen Umständen in Dietfurt – und wollte wissen, ob die Regierung bereit sei, die Geschichte aufzuarbeiten und Möglichkeiten der Wiedergutmachung zu prüfen.

Regierung will laufende Projekte abwarten

Die Regierung schreibt, die Zahl und Herkunft der betroffenen jungen Frauen lasse sich nicht genau bestimmen. Das Staatsarchiv selber hat keine Akten aus dem Marienheim. Auch werde kaum danach gefragt: Dem Kanton ist nur eine Anfrage einer Person im Zusammenhang mit dem Marienheim in Dietfurt bekannt. Das könne damit zusammenhängen, dass viele Betroffene aus anderen Kantonen stammen würden. Das «traurige Kapitel» der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in der Schweiz werde seit längerem intensiv aufgearbeitet, so die Regierung weiter. Doch gerade bezüglich einzelner Institutionen wie des Marienheims gebe es Forschungslücken.

Ein eigenes Forschungsprojekt anstossen will die Regierung momentan allerdings nicht: Es seien bereits verschiedene Projekte in Gang, auch auf Bundesebene. In zwei Jahren werde man prüfen, welche Lücken aus St.Galler Sicht allenfalls noch zu schliessen seien. Auch bei der Wiedergutmachung für Betroffene plädiert die Regierung für ein «gesamtschweizerisch koordiniertes Vorgehen». Der Kanton St.Gallen habe sich an den Solidaritätsbeiträgen des Bundes für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen finanziell beteiligt. Auch Betroffene aus dem Marienheim Dietfurt haben Anrecht auf die Beiträge. Diese können mit Unterstützung des Staatsarchivs oder der Opferhilfe beantragt werden.

Was sagt Bettina Surber zur Antwort? «Die Regierung nimmt das Thema durchaus ernst», stellt die SP-Fraktionschefin fest. «Allerdings sollte sie nun auch einen eigenen Forschungsauftrag erteilen – zum Zusammenspiel zwischen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Zwangsarbeit für private Unternehmen.» Es sei wichtig, das mit den involvierten Gemeinden aufzuarbeiten.

Stadt Zürich lanciert Studie zu Dietfurt Die Zürcher Politik gleist weitere Untersuchungen rund um den Grossindustriellen Emil Bührle auf. Eine davon betrifft das Marienheim und die Bührle-Spinnerei in Dietfurt - sowie vor allem die Rolle der Zürcher Behörden, die an der Einweisung von Mädchen in dieses Heim beteiligt waren. Im Gemeinderat (Stadtparlament) hatte die SP eine Studie hierzu verlangt. Bührles Reichtum habe auch aus einem «von der Stadt Zürich damals aktiv unterstützten Mädchenhandel» resultiert, heisst es im Vorstoss von Gemeinderätin Christine Seidler. Die Stadt stehe bezüglich der Aufarbeitung und der Rehabilitation betroffener Frauen in der Verantwortung. Der Stadtrat stimmte dem Anliegen zu, vergangene Woche hat das Parlament definitiv entschieden. Die Forschungsarbeiten werden extern ausgeschrieben. Die Arbeit soll über den Fall Dietfurt hinausgehen und generell die Zusammenarbeit der Zürcher Fürsorge mit der Industrie untersuchen. (av)

