zwangsarbeit «Dass man das Leid anerkennt und es öffentlich transparent macht, ist enorm wichtig»: Auch in Appenzell Ausserrhoden wurden Mädchen ausgebeutet Rund 2000 junge Frauen wurden in der Nachkriegszeit im «Töchterheim Sonnenberg» in Walzenhausen interniert, um zu «sittsamen» Ehefrauen umerzogen zu werden. Von dort lieh sie der Heimleiter in umliegende Fabriken aus, wo sie Zwangsarbeit verrichten mussten. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Im Heim Sonnenberg wohnen heute Mitglieder des christlichen Missionswerks Movida. Im Parterre des Chalets (rechts) war früher die Arrestzelle untergebracht. Bild: Daniel Ammann

Manche hatten uneheliche Kinder, andere kamen aus ärmlichen Verhältnissen, waren missbraucht worden oder waren lesbisch. Dies reichte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus, um als Mädchen zwangsweise in ein Heim eingeliefert zu werden. So legte eine Recherche des «Beobachter» im vergangenen August offen, wie Hunderte von jungen Frauen zwischen 16 und 20 Jahren aus der ganzen Schweiz von Fürsorgeämtern nach Dietfurt im Toggenburg geschickt wurden. Dort wurden sie zwangsweise im «Fabrikkloster» Marienheim untergebracht und mussten in der Spinnerei und Weberei Dietfurt AG arbeiten. Von der Zwangsarbeit der entrechteten Mädchen profitierte der Grossindustrielle Emil G. Bührle, dem die Fabrik gehörte und der auch dank Waffenlieferungen an die Nazis zu einem der reichsten Schweizer aufgestiegen war.

Nun zeigt sich: Es handelte sich dabei nicht um einen Einzelfall. In seiner neusten Ausgabe berichtet der «Beobachter» über ein weiteres Beispiel von Zwangsarbeit von Heimmädchen für mehrere Industriebetriebe in der Schweiz. So waren zwischen 1957 und 1975 rund 2000 minderjährige Frauen im «Töchterheim Sonnenberg» in Walzenhausen interniert und mussten in den umliegenden Fabriken, etwa in der Nastuchstickerei Kleinberger, dem Kunststoffwerk Weiss-Buob im Nachbarsdorf Wolfhalden oder auch in mindestens zwei Kartonbetrieben im Rheintal Zwangsarbeit leisten.

Weil sie sich als uneheliche Tochter aus armem Haus mit einem gleichaltrigen Mann getroffen hatte

Auch sie hatten nichts verbrochen, wichen aber von den vorherrschenden Moralvorstellungen ab, etwa, weil sie angeblich vorehelichen Geschlechtsverkehr gehabt hatten, als uneheliches Kind geboren worden waren oder aus ärmlichen Verhältnissen stammten. Vor allem die Fürsorgebehörden der Stadt Zürich oder der Westschweiz überliessen ihre Klientinnen gern dem Heim, da es gratis war. Der «Beobachter», der nach dem Artikel im August einen Zeugenaufruf startete, beschreibt auch den Fall einer Frau aus Bern. Sie wurde administrativ versorgt, weil die Behörden ihr unterstellten, sie werde «vielleicht bald schwanger», hatte sie sich doch am Abend nach der Arbeit mit halbstarken Burschen auf einen Schwatz getroffen.

Das Töchterheim Sonnenberg (Bild aus den 1950er-Jahren) war Teil eines repressiven Systems der Fürsorgebehörden. Aus jungen Frauen sollten mittels Erziehung durch Arbeit sittsame und angepasste Ehefrauen geformt werden. Bild: Staatsarchiv AR

Im «Sonnenberg »habe ein Klima der Angst und wie in anderen Heimen das Motto «Maul halten, Ordnung halten und Durchhalten» vorgeherrscht. Wer flüchten wollte, landete in der Arrestzelle. Der Heimleiter, Pierre V., ein Freikirchler aus der Westschweiz, der dank dem Mädchenhandel das Heim ausbauen konnte, spielte die Frauen gegeneinander aus, hörte sie ab oder zwang ihnen seine Predigten auf. Die Mädchen wurden ausgebeutet und ausgenutzt und standen nach ihrer Entlassung ohne Lehrabschluss und Geld da, zumal sie mit ihrem Fabriklohn, der direkt ans Heim ging, ihre eigene Freiheitsberaubung zu finanzieren hatten.

Die Behörden schauten weg oder rechtfertigten sich

Zwar weckte der private Geschäftserfolg mit staatlichen Internierten bereits 1961 den Argwohn im Appenzellerland. So fragten sich die Walzenhauser Behörden, ob es im «Sonnenberg» in finanzieller Hinsicht mit rechten Dingen zugehe. Die örtliche Gesundheitskommission beantragte eine administrative Aufsicht über das Mädchenheim. Doch der Kanton verbot das mit der Begründung, es gebe keine gesetzliche Grundlage dafür. Auch im Ausserrhoder Kantonsrat gab der «Sonnenberg» 1964 zu reden: «Vor allem sollte man das Heim auch materiell etwas kontrollieren; es ist unbehaglich. Scheint ein gutes Geschäft zu sein.»

Im Juli 1970 sah sich der Ausserrhoder Regierungsrat mit dem Vorwurf der Zwangsarbeit konfrontiert. Als das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement wegen der Heiminternierungen ohne Gerichtsprozess eine Gesetzesänderung verlangte, wehrten die Ausserrhoder Behörden jedoch abermals ab. Auch schrieben sie nach Bern, man unterhalte keine Arbeits- und Konzentrationslager.

Später, 1973, legte ein Bericht der Arbeitsgruppe für Strafreform der Hochschule St.Gallen (HSG) die menschenunwürdigen Bedingungen in den Heimen offen und schlug Reformen vor. Doch die Ausserrhoder Regierung sah erneut keinen «unmittelbaren Anlass zum Einschreiten» und schlug eine behördliche Untersuchung aus. Das Heim von Pierre V. wurde schliesslich zwei Jahre später freiwillig geschlossen und an eine Freikirche verkauft, wohl wegen sinkender Nachfrage, wie der «Beobachter» schreibt.

Aufgearbeitet wurde die Ausbeutung der Frauen von Walzenhausen bis heute nicht. Heime und Fabriken hatten ihre Akten nach abgelaufener Aufbewahrungsfrist fortgeworfen. Die Textilfirma Kleinberger & Co. stellte den Betrieb 1985 ein, die Stickerei Alfred Hausammann & Co. AG in den 1990er Jahren. «Es ist, als ob die Zusammenarbeit zwischen der Fürsorge und der Schweizer Industrie nie stattgefunden hätte», heisst es im Artikel. Nachfahren der Firmen bezweifeln zudem, dass die Patrons davon gewusst hätten, wie wenig den Mädchen vom Lohn übrig blieb.

Die Regierung ist ambivalent, die SP fordert eine Aufarbeitung

Und was sagt die Ausserrhoder Regierung zu den neuesten Recherchen zum Arbeitsheim «Sonnenberg»?

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noel Balmer. Bild: Michel Canonica

«Wir haben die Recherchen unterstützt und das Staatsarchiv in Herisau half bei der Herausgabe von Dokumenten», sagt SP-Regierungsrat Yves Noël Balmer.

«Dass in mehreren Heimen im Kanton Missstände herrschten, ist für uns nichts Neues. Was geschah, ist grässlich.»

Die Regierung habe bereits bei der Aufarbeitung zur Zwangsarbeitsanstalt Gmünden über den Tellerrand hinausgeschaut und die Problematik der administrativen Versorgung angeschaut. Ob es einer weiteren Aufarbeitung bedürfe, werde die Regierung entscheiden. Persönlich habe er eine ambivalente Haltung dazu. Einerseits sei es wichtig, als Behörde Verantwortung zu übernehmen, andererseits habe er Mühe damit, seine Amtsvorgänger zu kritisieren, zumal damals völlig andere Wertvorstellungen vorgeherrscht hätten.

Eine wissenschaftliche Aufarbeitung könne zudem nicht nur durch den Staat erfolgen, sondern auch die Industrie müsse ihren Teil dazu beitragen, sagt Balmer. Schliesslich hätten die Betriebe in grossem Ausmass von den günstigen Mitarbeiterinnen profitiert. Dass der Kanton sich lange gegen die Installierung einer Heimaufsicht gewehrt habe, sei Ausdruck der damaligen liberalen Haltung in Ausserrhoden gewesen, den Staat möglichst klein zu halten. «Heute weiss man, dass eine angemessene Kontrolle wichtig ist.»

Jens Weber, Präsident der SP Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Für seinen Parteikollegen Jens Weber, Präsident der SP Appenzell Ausserrhoden, ist hingegen klar:

«Es braucht eine Aufarbeitung dieses Kapitels.»

Dabei hätten sowohl die Industrie als auch die Regierung ihren Beitrag zu leisten. Dass die Betriebe teilweise nicht mehr existieren, deren Nachfolger nichts sagen und Register verschwunden sind, erschwere die Arbeit zwar. Dennoch sei sie nicht unmöglich. «Dass man das Leid anerkennt und es öffentlich transparent macht, ist enorm wichtig, um überhaupt ein Bewusstsein für das Unrecht entstehen zu lassen, das diesen Frauen widerfahren ist», sagt Weber, der sich mit seiner St.Galler Kollegin Bettina Surber ausgetauscht hat. Surber hatte im Nachgang zu den Recherchen über Dietfurt einen Vorstoss eingereicht und von der St.Galler Regierung die Lancierung einer eigenen Forschungsarbeit zum Thema gefordert. Auch die SP Appenzell Ausserrhoden überlege sich, einen Vorstoss einzureichen, sagt Weber – insbesondere, um die Frage zu klären, inwiefern der Kanton in den Mädchenhandel involviert gewesen sei.

