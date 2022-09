Ostschweizer Russland-Experten kommentieren Nord-Stream-Drama

Wie fest und vor allem wie lange sitzt der russische Präsident noch im Sattel? Und ist der Kreml tatsächlich verantwortlich für die Gasleitungslecks in der Ostsee? Einschätzungen der HSG-Professoren Christoph Frei und Ulrich Schmid gab es am Montagabend in der TVO-Sendung «Zur Sache».

Seraina Hess Jetzt kommentieren 28.09.2022, 22.20 Uhr