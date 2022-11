Nachruf: Frank Jehle ist gestorben

Zum Gedenken Nachruf: Eine Instanz der St.Galler Reformierten ist verstorben Frank Jehle hat als Universitätspfarrer, Theologe, Lehrbeauftragter und Autor den Glauben ins öffentliche Gespräch mit dem gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Geschehen gebracht. Daniel Klingenberg Jetzt kommentieren 19.11.2022, 17.00 Uhr

Frank Jehle, geboren am 9. September 1939, verstorben am 23. Oktober 2022. Bild: Regina Kühne

«Es geht mir um einen Glauben mit offenen Augen. Zwischen Glauben und Denken klafft kein Abgrund, sondern der Glaube sucht die Einsicht und das Verstehen.» Das antwortete Frank Jehle an seinem 75. Geburtstag auf die Frage, was die treibende Kraft seines breiten Wirkens sei. Denken und Glauben inspirieren sich. Mit diesem Programm wurde Frank Jehle zu einer Instanz der St.Galler Reformierten, und seine publizistische Tätigkeit entwickelte eine Strahlkraft in die gesamte Deutschschweiz hinaus.

Mit Gott leben kann unbequem sein

Seine Lebensstelle hatte Frank Jehle ab 1982 als Seelsorger an der Universität St.Gallen, zu der auch eine Lehrtätigkeit gehörte. Hier entfaltete er sein grosses Talent: Die Theologie ins öffentliche Gespräch mit dem gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Geschehen zu bringen. «Eine dem Zeitgeschehen bloss zuschauende Gemeinde wäre nicht die christliche Gemeinde», zitiert er den Jahrhunderttheologen Karl Barth.

Frank Jehle schaut nicht zu. Er bringt sich mit klar verständlicher Sprache ein und steckt damit viele Menschen mit seinem denkerischen Feuer an. Sein Barth-Buch mit dem sprechenden Titel «Lieber unangenehm laut als angenehm leise» entsteht im Dialog mit Studierenden und Auditoren einer öffentlichen Vorlesung.

Gleichzeitig ist er die theologische Stimme an einer Wirtschaftsuni und gehört zu den Initianten des Lehrstuhls für Wirtschaftsethik an der HSG. Konsequent Theologie betreiben heisst für ihn eben auch, Position zu beziehen. Frank Jehle ist nie «unangenehm laut», aber es gilt schon, was er in einem Vortrag sagt: «Manchmal würde man vielleicht bequemer ohne Gott leben.» Aber ohne Gott leben ging für ihn nicht, darum nahm er mit pointierter Stimme auch kontroverse Themen auf. Gegen eine Kirche, die sich als Teil der Spassgesellschaft mit einem «pflegeleichten Gott» versteht, spricht er vom «ungemütlichen Gott». Der ist notwendig, weil so der Mensch und sein manchmal zweifelhaftes Tun eine kritische Reflexion bekommt. Frank Jehle ist aber auch Pfarrer und predigt leidenschaftlich gern. In seiner letzten Publikation, einem Predigtsammelband, fasst er seine Haltung zusammen: «Predigt ist kein Monolog, sondern Teil eines unablässigen Gesprächs.»

Ökumene, Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

Neben diesen öffentlichkeitswirksamen Rollen ist Frank Jehle auch innerkirchlich tätig. Er präsidiert das kantonale Kirchenparlament und engagiert sich in der Deutschschweizer Prüfungsbehörde für den kirchlichen Nachwuchs. Das Gespräch mit Vertretern der katholischen Kirche ist ihm sehr wichtig, er ist Co-Präsident der Evangelisch/Römisch-katholischen Gesprächskommission der Schweiz.

Zum Lebensbild von Frank Jehle kommt etwas hinzu, das auch am Anfang stehen könnte. Das ist die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit seiner Frau, Historikerin Marianne Jehle-Wildberger. Viel von seiner Tätigkeit dürfte im Zwiegespräch mit ihr entstanden sein. Schon 1977 erschien als Koproduktion die mittlerweile zum Klassiker gewordene «Kleine St.Galler Reformationsgeschichte». Wie viel ihm seine nächsten Menschen bedeuteten, mag man aus einer Buchwidmung erahnen: «Meinen Eltern, meiner Frau und meinen Kindern.» Ende Oktober ist Frank Jehle kurz nach seinem 83. Geburtstag in St.Gallen verstorben.

