Zukunftstechnologie «Ein erstes Leuchtturmprojekt des Metropolitanraums Bodensee»: In Dornbirn soll ein HSG-Institut für Computer Science entstehen Das Land Vorarlberg und die Universität St.Gallen (HSG) haben heute eine Vereinbarung zur verstärkten Kooperation unterzeichnet. Sie umfasst die Gründung eines HSG-Informatikinstituts in Dornbirn. Vorarlberg will 10 Millionen Euro zur Verfügung stellen, die HSG soll die akademische Qualität sichern. 27.06.2022, 15.29 Uhr

Die Vertragspartner der grenzüberschreitenden Kooperation: Bernhard Ehrenzeller, Rektor der Universität St.Gallen, Stefan Kölliker, St.Galler Bildungsdirektor und Präsident des Universitätsrats, Landesrat Marco Tittler, Helmut Mennel und Christof Germann, Vorstandsmitglieder illwerke vkw AG. Bild: PD

Am 29. März 2022 haben die Regierungen des Landes Vorarlberg und des Kantons St.Gallen eine Absichtserklärung zur verstärkten Zusammenarbeit signiert, die auch den Hochschulbereich umfassen soll. Darauf aufbauend erfolgt nun die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen der Universität St.Gallen einerseits und dem Land Vorarlberg sowie der illwerke vkw AG andererseits zur Gründung eines «HSG-Instituts für Computer Science in Vorarlberg» am Campus V in Dornbirn im Lauf des Jahres 2023. Das geht aus einer Medienmitteilung vom Montag hervor.