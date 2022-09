Zu Tisch Zurücklehnen, schlemmen und neue Bekanntschaften machen: Ein grosser Abend in einem bodenständigen Schwellbrunner Bergrestaurant Im Bergrestaurant Fuchsacker oberhalb von Degersheim gibt es regelmässig «Wine and Dine»-Abende. Die Ausgabe «Italienischer Spätsommer» war rustikal, gediegen und voller Überraschungen. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.05 Uhr

Ein gut eingespieltes Team: Wiebke Vögelin und Tochter Lara Behrendt wirken im «Fuchsacker». Bild: PD

Auserlesene Weine begleiten ein mehrgängiges Menu – das Konzept Wine and Dine ist nicht neu, aber vielversprechend. Deshalb veranstalten Wiebke Vögelin und Lara Behrendt im «Fuchsacker» regelmässig solche Abende. Das Motto an diesem Freitagabend lautet «Italienischer Spätsommer».

Beim sympathischen Mutter-Tochter-Gespann stehen gemütliches Beisammensein und Genuss an erster Stelle: Beim Apéro stösst man mit Fremden vor der Bergkulisse an und nimmt danach neben Unbekannten am Tisch Platz. «Ist doch viel lustiger, als wenn alle alleine am Zweiertisch sitzen», erklärt Wiebke Vögelin, die uns während des Abends feine Weine einschenkt und Speisen serviert.

Zum Restaurantbetrieb gehört auch ein Gästehaus, wo in Zwei- oder Mehrbettzimmern übernachten kann, wer einen längeren Heimweg hat.

Pinsa, Zupa und Strangolaprieti

Nun bekommen wir eine Ahnung davon, was uns kulinarisch erwartet: Pinsa steht zuoberst auf dem Menu. Zwei weiche Teigfladen sind kunstvoll mit Mascarponecrème, Pilzen, Rohschinken, Pinienkernen und Gemüse belegt. Dazu gibt es ein Glas Rosé-Prosecco.

Als zweiter Gang folgt eine Suppe: Die Flüssigkeit wird von der Gastgeberin einer selbst gemachten Teigtasche zugeführt. Dabei handelt es sich um eine kräftige, kräutrige Brühe. Dazu wird ein Glas Pinot gris vom Hof Fankhauser aus Engwang (TG) serviert, der an unserem Tisch auf grosse Zustimmung trifft.

Als Nächstes stellen wir uns unter Strangolaprieti eine Art Nudel vor. Stimmt nicht ganz. Der Begriff Knödel trifft es besser, geformt aus Brot und Spinat, dazu Portweinschaum und einen Negroamaro Nummero Zero aus der Kellerei Menhir.

Wörtlich übersetzt bedeutet Strangolaprieti Priester- oder Pfaffenwürger. Bild: Jolanda Riedener (9. September 2022)

Zartes Filet, cremige Polenta

Mit dem Hauptgang, der durchaus als Höhepunkt des Abends gewertet werden kann, gibt es mit dem Gaurasi aus dem Weingut Fattoria Pagano, einen komplexen Wein, gereift im Barrique. Sein kräftiges Bouquet gefällt, macht den Wein aber nicht mehrheitsfähig. Das Filet vom Kräuterschwein ist zart und aromatisch, die Polenta cremig und die Gorgonzolasauce verleiht dem Gericht das gewisse Etwas.

Zum Hauptgang wird separat noch mehr Gorgonzolasauce gereicht. Bild: Jolanda Riedener (9. September 2022)

Hier denkt man, besser kann es nicht werden. Was man beim Dessert aber sogleich hinterfragt. Die Kombination der verschiedenen Aromen und Beschaffenheiten machen den letzten Gang so besonders: Basilikumglace, mit weisser Schokolade überzogener Mohnkuchen und Zitronencreme mit frischen Früchten.

Würzig, süss, fruchtig: Dieses Dessert ist eine Wucht. Bild: Jolanda Riedener (9. September 2022)

Das Wine-and-Dine im «Fuchsacker» ist kein Weinseminar. Gemütlichkeit, Gastlichkeit und Genuss stehen im Vordergrund. Nach Espressi und Grappa rundet der Spaziergang durch die sternenklare Nacht zum Bahnhof Degersheim den Abend ab. Das nächste Mal kommen wir gerne wieder zu Fuss, dann vielleicht für ein Stück Schlorzifladen oder einen Wurst-Käse-Salat.

Restaurant Fuchsacker, Fuchsacker 654, 9113 Degersheim, Telefon 0713711166. Täglich von 11 bis 17 Uhr, sowie auf Voranmeldung. (November bis April am Sa und So). Salat ab 6.–, Hauptgerichte ab ca. 29.50 Franken.

