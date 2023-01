ZU TISCH Zu Besuch im Restaurant Senso in St.Gallen: Fusion-Küche im gemütlichen Ambiente – ein Gastrokonzept mit Zukunft? Die Verschmelzung von peruanischen und japanischen Küchentraditionen – nicht weniger wird im neuen St.Galler In-Restaurant versprochen. Wir haben die Küche getestet. Martin Oswald Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Wochenende stets gut besucht: das Senso Kitchen in St.Gallen. Bild: Senso

Unterer Graben 1. Die zentral gelegene Adresse mitten in St.Gallen umgibt seit Jahren eine Aura des Misserfolgs. Ein Konzept nach dem anderen schien zu scheitern. Einst verkaufte Nespresso hier seine Kapseln, dann gab es unter dem Namen Stripped Pizza Casual-Food und gesunde Bowls, dann wechselte der Mieter und fortan wurde Propper Pizza angeboten. Nach sechs Monaten war auch dieser Versuch beendet.

Seit Sommer 2022 prangt ein neuer Schriftzug über dem Haus: «Steakhouse Senso Nikkei Cuisine». In Erwartungen kulinarischer Abenteuer öffnen wir die Tür. Zumindest das Interieur versucht sich nicht in Avantgarde, sondern zeitloser Gemütlichkeit: Parkett, Holztische ohne Tischtuch, Geschirr in Pastelltönen, Korblampen aus Bast, ein paar grüne Pflanzen.

Dekor mit Stil und Wärme. Bild: Senso

Gegensätze mit erfrischenden Momenten

Aus den Boxen dringt Loungemusik wie in einem Club in Miami Beach, am Fenster fährt derweil die Buslinie 9 vorbei ins «Hölzli». Gegensätze, auch auf der Karte. Wir bestellen gegrillten Pfirsich mit Burrata, Shiro-Miso-Dressing und Haselnuss-Crumble (14.-). Dazu Beef Gyoza, gegrillte Teigtaschen gefüllt mit Rindfleisch (24.-). Beide Vorspeisen sind lecker, die Saucen perfekt abgeschmeckt, ein gelungener Start.

Den passenden Wein sucht sich der Gast hier selber aus. Die Flaschen stehen hübsch aufgereiht in einer Ecke, ein paar wenige davon gibt es auch im Offenausschank.

Noch ohne Vollendung im Abgang

Zum Hauptgang probieren wir das argentinische Rindsfilet (52.-/200g) – schliesslich wird es mit den Worten «Butter-zarter-Geschmack» auf der Karte angepriesen. Dazu Pommes-frites mit Trüffel (12.-). Als kulturellen Kontrast bestellen wir die Salmon Avocado Sushi Rolls (23.-), welche gleich am Tisch flambiert werden. Sie überzeugen.

Und auch das Filet ist zart wie versprochen, doch statt medium wird es noch reichlich rare serviert. Zwei von vier Desserts auf der Karte sind an diesem Abend nicht erhältlich. Dafür punktet der French Toast mit Dulce de Leche (13.-).

Das Essen ist gut, aber nicht perfekt. Die Preise für die Fleischgerichte bewegen sich für St.Galler Verhältnisse am oberen Limit. Und es fehlt bei unserem Besuch der Gastgeber, welcher Identifikation schafft. Ob diesem Gastrokonzept am Unterer Graben 1 mehr Glück beschieden sein wird, als seinen Vorgängern? Es ist dem Lokal mit seiner mutigen Speisekarte und dem gemütlichen Ambiente zu wünschen.

Restaurant Senso Kitchen Unterer Graben 1, St.Gallen, 071 571 29 41, www.senso-kitchen.ch, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 11–14 Uhr und 17–22 Uhr, Freitag und Samstag 11–14 Uhr und 17–23 Uhr, Sonntag 21–21 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen