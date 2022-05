Zu tisch Von der zarten Spargelterrine bis zum gebratenen Loup de Mer: Im «Löwen» in Tübach ist das Essen so gut wie die Gespräche Immer noch hat man das Gefühl: Es macht ihnen Freude. Auch nach so vielen Jahren, die Gabj und Jacques Neher im «Löwen» Tübach wirten. Die Leidenschaft ist auch in der Küche spürbar. Rolf App Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Wirtepaar Jacques und Gabj Neher. Bild: Ralph Ribi

Er arbeitet animiert hinten in der Küche, sie betreut vorn im heimeligen Lokal die Gäste. Mit vielen dieser Gäste stehen Gabj und Jacques Neher auf vertrautem Fuss, gern nehmen sie sich Zeit für ein Gespräch.

Beide strahlen sie Unbeschwertheit aus – eigentlich erstaunlich bei all der Arbeit, die ein solches Restaurant an langen Tagen mit sich bringt. Aber sie lieben ihre Gäste, und sie lieben ihr Handwerk. Und so ist das Essen genauso gut wie die Gespräche, die wir mit ihnen an diesem entspannten Abend führen.

Entschieden haben wir uns schnell. Da wären zwar auf der Karte noch das zarte Pouletbrüstchen mit Bärlauchbrätfüllung (32.50) oder das Schweins-Cordon-bleu mit Mostbröckli und Appenzeller Käse gefüllt (34.50), die uns locken. Da ist das Lachssteak vom Grill (39.50) und der zarte Kalbsbraten mit Morchelrahmsauce (42.50). Aus dem Bodensee sind frische Egli eingetroffen, sie gehören zu jenen Angeboten, die Gabj Neher mündlich unterbreitet, weil sie von Tag zu Tag wechseln.

Die Spargelterrine im Rohschinkenmantel als perfekte Einstimmung

Derweil haben wir aber schon einen Blick auf das fünfgängige Degustationsmenu geworfen (zu 95.-, ab 2 Personen), und geniessen dazu zunächst einen intensiv fruchtigen Sauvignon Blanc von Haubensak Altstätten (der Deziliter zu 8.50), danach einen leichten Pinot-Syrah Brunjana von Stieger Balgach (zu 8.50). Und starten mit einer superzarten Spargelterrine im Rohschinkenmantel in den Abend, der eine sehr schöne Einstimmung bedeutet.

Als rassiger Zwischengang bietet nun das Bärlauchcremesüppchen mit Milkenperlen einen schönen Kontrast, bevor ein Stück gebratenem Loup de Mer auf Tomatenrisotto den schmackhaften Übergang bildet zum Hauptgang: den zarten Rindsfilet-Medaillons vom Grill mit frischen Morcheln, Erbsenkartoffelstock und Gemüsegarnitur.

Als Hauptgang ein zartes Rindsfilet-Medaillon. Bild: R.A.

Zufrieden lehnen wir uns zurück, und legen noch eine kleine Pause ein, bevor wir uns der Dessertvariation «Löwen» zuwenden, einem letzten Höhepunkt, der, wie schon die vorausgehenden Gänge, liebevoll angerichtet daherkommt. Die Mousse au Chocolat begleitet ein Häufchen Erdbeeren, dazu kommen eine köstliche gebrannte Creme und Rhabarber-Parfait mit Rhabarber-Kompott.

Löwen Tübach

Kirchstr.9, 9327 Tübach. Telefon 071 841 20 42. www.wirtschaft-loewen.ch. Dienstag und Mittwoch geschlossen, Samstag ab 18 Uhr geöffnet, die übrigen Tage von 10-14 und ab 18 Uhr. Vorspeisen ab 8.-, Hauptspeisen ab 27.50.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen